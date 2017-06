Digitoday

Apple julkaisee kaiuttimen













Apple julkisti WWDC-kehittäjätapahtumassa yhtiölle uudenlaisen tuotteen, HomePodin. HomePod on älykaiutin, jonka sisään on ahdettu seitsemän suunnattua diskanttikaiutinta, bassokaiutin ja A8-järjestelmäpiiri.Kaiutinta ohjataan puheella, joka toimii Siri-puhetunnistuksen avulla. Apple koettaa täten änkeä samoille markkinoille muun muassa Amazon Echo -kaiuttimen kanssa. Sirin puheohjauksen avulla käyttäjä voi hakea tietoa tai ohjata kodin älylaitteita.Hintaa laitteella on Reutersin mukaan noin 350 dollaria (310 euroa), eli se on noin kaksi kertaa Amazonin laitetta tyyriimpi. Myyntiin laite tulee joulukuussa, mutta Suomeen se ei vielä tuolloin tiettävästi saavu.