Onko tässä seuraava kova juttu: Taskuun mahtuva oikea pc

31.5. 13:12

Tietokoneet Intel Compute Card on taskuun mahtuva täysverinen pc.

Modernit älypuhelimet ovat toiminnallisuudeltaan ja tehoiltaan hyvin lähellä tietokoneita. Useimmat tietokoneella onnistuvat tehtävät ovatkin tehtävissä myös puhelimella.



Etenkin prosessoreistaan tunnettu laitevalmistaja Intel on julkaissut Compute Card -nimisen laitteen, joka on taskuun mahtuva, mutta silti teknisiltä ominaisuuksiltaan täysverinen tietokone.



Compute Cardin päätarkoitus ei ole silti olla kannettava tietokone, vaan se kykeytyy muihin laitteisiin uuden compute card -liitäntäpaikan kautta. Näitä voivat olla tulevaisuudessa esimerkiksi älylaitteiksi muuttuvat näyttö- ja mainostaulut, automaatit, kassajärjestelmät tai televisiot. Se toimii myös itsenäisenä tietokoneena, jos siihen kytketään näyttö, näppäimistö, hiiri ja ulkoinen virtalähde.



Kooltaan Compute Card on 9,5 x 5,5 x 0,5 senttimetriä. Laitetta on saatavissa neljällä prosessorivaihtoehdolla: pöytäkoneille tarkoitetulla Core i5:llä, Core m3-mobiilisuorittimella sekä kevyemmillä Pentium- ja Celeron-prosessoreilla. Laitteet on varustettu 4 gigatavun keskusmuistilla ja 64:n tai 128 gigan massamuistilla sekä wifi-yhteydellä.



Intel odottaa myös muiden laitevalmistajien alkavan valmistaa Compute Cardeja. Laitteita on tulossa myyntiin elokuun aikana.



Intelin julkistus kertoo paljon tilanteesta, jossa yhtiö on: Sen perinteinen leipäpuu, eli verkkotuotteet ja prosessorit ovat hyvin kilpailtuja. Yhtiö on käytännössä hävinnyt kamppailun kännykkäsuorittimista, sillä sen oma teknologia on kärsinyt tappion standardiksi muodostuneille Arm-prosessoreille.



Myös verkkolaitepuolella Intel kilpailee äärimmäisen kovia yhtiöitä vastaan. Yhtiö onkin hakenut kasvua esineiden internetistä, eli verkkoon kytkettyjen laitteiden tuoteryhmästä.