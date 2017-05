Digitoday

Facebook-kaverilista kannattaa salata – tässä syy









Facebookissa saattaa tietämättään avustaa huijareita, vaikkei itse jakaisi minkäänlaisia haittalinkkejä tai toimisi muuten huolimattomasti. Yhteisöpalvelun yleinen kiusa ovat toisten käyttäjien nimissä tehdyt valeprofiilit.Valeprofiilin nimissä saatetaan esimerkiksi pyrkiä pilaamaan todellisen Facebook-käyttäjän maine levittämällä tämän nimissä vääriä tietoja. Toisaalta varsinaisiksi uhreiksi saattavat joutua käyttäjän kaverit, sillä huijarit voivat yrittää houkutella heidät liittymään myös valeprofiilin kavereiksi, ja saada heidät vierailemaan esimerkiksi väärennetyissä verkkokaupoissa tai muilla vaarallisilla sivustoilla.Valeprofiilien luomista on vaikea estää kokonaan, mutta ainakin voi yrittää parhaansa mukaan suojata ystäviään huijareilta.Yksinkertainen suojakeino on salata oma kaverilista palvelun yksityisyysasetuksista, jotta valeprofiilin tekijät eivät pääse lähettämään ystäväkutsuja Facebook-kavereille.Facebookin yksityisyysasetukset löytyvät menemällä ensin Facebookin asetuksiin, jotka löytyvät klikkaamalla oikeasta yläkulmasta tummaa kärjellään seisovan kolmion kuvaa. Tästä aukeaa pudotusvalikko, josta valitaan kohta Asetukset.Tämän jälkeen aukeaa sivu, jonka vasemman laidan valikosta valitaan Yksityisyysasetukset. Sivun keskellä otsikon Yksityisyysasetukset ja työkalut alta löytyy Kuka voi nähdä kaveriluettelosi? -kohta. Tähän kohtaan kannattaa laittaa valinnaksi Vain minä.Samoihin yksityisyysasetuksiin pääsee käsiksi myös omalta profiilisivultaan Kaverit-listan kautta. Listan yläpuolella oikeassa yläkulmassa on kynän kuva, jota klikkaamalla pääsee muokkaamaan asetuksia.Valeprofiilien tekeminen on laitonta, joten niistä voi tehdä rikosilmoituksen. Valeprofiilin voi myös ilmiantaa Facebookille, jotta palvelu poistaisi sen. Myös ystäviä kannattaa varoittaa, ja kehottaa myös heitä ilmiantamaan valeprofiili, sillä useampi valitus nostaa sitä Facebookin tärkeysjärjestyksessä.Valeprofiilin voi ilmiantaa profiilisivun oikeasta reunasta löytyvästä pudotusvalikosta, joka löytyy kolmen pisteen alta.