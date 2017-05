Uusi palvelu tuli vaivihkaa Facebookiin: Pitää kiinni nälkäisistä käyttäjistä

Digitoday

Facebook-palveluun on Yhdysvalloissa ilmestynyt ilman suurempaa ilmoitusta uusi Order food- eli Tilaa ruokaa -linkki, kertoo TechCrunch https://techcrunch.com/2017/05/19/facebook-rolls-out-a-new-order-food-option-in-its-main-navigation/ -verkkolehti.Toimintoa julkaistaan ilmeisesti vähitellen, sillä se on välillä myös kadonnut joiltakin käyttäjiltä. Uusi linkki on tullut Facebookin puhelinsovellukseen sekä verkkosivulle vasemman laidan valikkoon.Facebook on tehnyt ruuantilaustoiminnon yhteistyössä ravintoloista aterioita kuljettavien Delivery.com- ja Slice-palvelujen kanssa. Uudella tilaussivulla näkyy lista ravintoloista, joista kuljetusfirmat välittävät ruokaa. Koko tilaus ja maksu tehdään Facebookista poistumatta.Maksamisen jälkeen tilaaja näkee Facebookissa tilauksen varmistuksen, jossa myös kerrotaan arvio ruoan saapumisajasta.Facebook pyrkii uudella toiminnolla korvaamaan muita erillisiä sovelluksia ja pitämään käyttäjät entistä tiiviimmin palvelun parissa.