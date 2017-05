Varo nopeasti leviävää Facebook-virusta! Tarkista tilisi, saatat jakaa huijauslinkkejä tietämättäsi

Digitoday

Facebookissa on levinnyt viime päivien ajan nopeasti useita linkkejä, jotka johdattavat huomiota herättävillä otsikoilla epäilyttäville sivustoille. Linkkejä klikkaavat Facebook-käyttäjät saattavat huomaamattaan myös itse levittää haittalinkkejä eteenpäin.Linkit näyttävät nettiuutisilta, joissa otsikoiden mukaan kerrotaan lapsen salaa kuvaamasta isoäidistä, naisten käyttämästä raiskaussuojasta sekä halvoista Samsung Galaxy S8 -puhelimista. Muitakin versioita voi olla liikkeellä.Erikoista linkeissä on se, että pelkkä niiden klikkaaminen riittää usein kopioimaan ne Facebook-käyttäjän profiilisivulle. Lankaan menneen Facebook-ystävistä näyttää siis siltä, kuin käyttäjä itse jakaisi linkkiä eteenpäin.Yhteinen nimittäjä tuntuu olevan linkeissä mainittu teespoon-alkuinen verkko-osoite.Osoitteesta löytyy ainakin väärennetty uutinen euron hintaisista Samsung Galaxy S8 -puhelimista. Huijausuutinen houkuttelee todennäköisesti niin sanottuun tilausansaan, jossa käyttäjä huomaamattaan sitoutuu maksamaan kuukausimaksua tarpeettomasta palvelusta.Esimerkiksi poliisi on varoittanut http://www.is.fi/digitoday/art-2000005122879.html eri keinoilla houkuttelevista tilausansoista viime maaliskuussa.