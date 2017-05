Netflix muuttaa videopelistä tutun maailman tv-sarjaksi

Digitoday

Puolalaiset kirjailijan Andrzej Sapkowskin http://www.is.fi/haku/?search-term=Andrzej%20Sapkowskin The Witcher (Noituri) -novellikokoelma toimii perustaja suoratoistopalvelu Netflixin tulevalle tv-sarjalle. Tiedotteen http://www.platige.com/en/page/839-The_Witcher_Saga_On_Netflix mukaan tv-sarja siis perustuu kirjoihin, ei niistä tehtyihin suosittuihin videopeleihin. Mutta sarja kuitenkin sijoittuu samaan universumiin pelien kanssa, VG247 http://www.vg247.com/2017/05/17/netflix-to-develop-and-produce-the-witcher-tv-series/ kirjoittaa.Yksityiskohdat ovat vielä vähissä. Netflixin mukaan kyseessä on englanninkielinen draamasarja, mutta ei ole täysin selvää, onko kyseessä esimerkiksi oikeilla näyttelijöillä tehty, vai animoitu sarja. Tiedotteessa ei mainittu lainkaan, keitä rooleihin mahdollisesti harkitaan.Sapkowski toimii sarjan luovana konsulttina. Tuottajina toimivat Netflixin lisäksi The Sean Daniel Companyn Sean Daniel http://www.is.fi/haku/?search-term=Sean%20Daniel ja Jason Brown http://www.is.fi/haku/?search-term=Jason%20Brown , jotka ovat olleet mukana tuottamassa muun muassa The Expance -tieteissarjaa ja vuoden 2016 versiota Ben-Hurista. Jälkimmäinen floppasi ja sai huonoja arvioita, mutta The Expance on nauttinut parempaa mainetta.Pelaajia ilahduttanee se, että kaikkien Witcher-pelien johdantovideot ohjannut Tomas Baginski http://www.is.fi/haku/?search-term=Tomas%20Baginski pääsee ohjaamaan tiedotteen mukaan "vähintään yhden jakson jokaisella tuotantokaudella".Ei ole tietoa, milloin sarja tulee Netflixiin ja kuinka laajasti se tulee saataville palvelun käyttäjille eri puolilla maailmaa.