Spotify osti uutta tekniikkaa: Joko musiikkisuositukset alkavat osua?

Musiikkipalvelu Spotify yrittää parantaa osumatarkkuuttaan uuden musiikin suosittelemisessa. Palvelu tekee useita automaattisia soittolistoja, jotka on räätälöity käyttäjien aiemmin kuuntelemien kappaleiden perusteella.Yhtiö on tähän mennessä käyttänyt suosittelulistojen tekemiseen menetelmää, jossa kerätään automaattisesti muun muassa blogeista ja muista julkaisuista viittauksia eri artisteihin, kappaleisiin ja levyihin.Listoille kootut suositellut kappaleet eivät välttämättä kuitenkaan ole miellyttäneet kuuntelijoita. Spotify pyrkiikin parantamaan suositustensa osumatarkkuutta ostamalla ranskalaisen Niland-yhtiön.Vuonna 2013 perustettu Niland on melko tuntematon yritys. Se kehittää tekoälyyn perustuvaa tekniikkaa musiikkikappaleiden analysointiin, suosittelemiseen ja hakemiseen.Lyhyessä tiedotteessaan https://press.spotify.com/co/2017/05/17/niland-team-joins-spotify/ Spotify kertoo, että Nilandin ryhmä liittyy yhtiöön parantamaan suosittelu- ja räätälöintitekniikoita. Uusien ominaisuuksien toivotaan hyödyttävän sekä faneja että taiteilijoita.Spotify on ostanut jo ennen Nilandia muun muassa MightyTV- ja Sonalytic-yritykset, jotka käyttävät koneoppimista avuksi uuden sisällön suosittelemisessa.