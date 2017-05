Video: Sonyn ihmevimpain tekee seinästä tai pöydästä kosketusnäytön

Digitoday

Digivimpain Sony on tuomassa markkinoille uudentyyppisen laitteen, joka hakee vasta käyttäjiään.

Sony esitteli kokeellisen Xperia Touch -laitteensa jo viime vuoden keväänä, mutta nyt laite on tulossa kauppoihin. Se on Android-laite, joka heijastaa kuvan seinälle tai pöydälle.



Heijastettu kuva toimii kuin kosketusnäyttö. Laitetta voi käyttää vaikka muistitauluna, sillä kosketusnäyttö-toiminnon avulla voi kirjoittaa ja piirtää. Sillä voi myös selata jaettua Google-kalenteria, soittaa musiikkia, pelata ja leikkiä ja tehdä videopuheluja, sillä laitteessa on videokamera, mikrofoni, kaiuttimet ja wlan-yhteys.



Xperia Touchilla voi myös katsoa elokuvaa, sillä se heijastaa seinälle enintään 80 tuuman kuvan. Tällöin sitä ohjataan kosketuksen sijasta käsieleillä.



Katso videolta, miten Sonyn uudenlainen monitoimilaite toimii käytännössä.