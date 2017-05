Seksisivusto paljasti: Tällaisia ovat suomalaiset pornoa katsovat naiset

Digitoday

Internetin suosittu aikuisvideopalvelu Pornhub julkaisi tilastoja palvelun pohjoismaisista naispuolisista käyttäjistään. Mukana on useita tietoja myös suomalaisnaisista. https://www.pornhub.com/insights/scandinavian-women Verrattuna muihin naisiin Pohjoismaissa suomalaisnaiset suosivat masturbaatiokategoriaa kolmanneksen enemmän. Hentai nauttii noin neljänneksen suurempaa kannatusta Suomessa. Kolmanneksi suosituin kategoria suomalaisnaisten keskuudessa on isot rinnat.Verrattuna suomalaismiehiin suomalaiset naiset katsovat 358 prosenttia todennäköisemmin naisiin kohdistuvia suuseksivideoita. Sama kategoria on tässä tilastossa kärjessä kaikissa Pohjoismaissa Islantia lukuun ottamatta, mutta missään muualla ero miehiin ei ole niin suuri kuin Suomessa.Suomalaisnaiset hakevat videoita eniten sanalla ”lesbian”. Tämä poikkeaa yleisestä trendistä, jossa naiset eri Pohjoismaissa suosivat eniten hakuja oman maansa kansallisuudella, eli esimerkiksi Swedish tai Danish. Kuitenkin Norjassa ”lesbian” oli niin ikään suosituin haku.Tiedot kerättiin yhteistyössä ruotsalaisen Nyheter24-palvelun kanssa. Pornhubin suomalaisista vierailijoista 26 prosenttia on naisia, mikä on hitusen alle maailman 27 prosentin keskiarvon.Palvelun suomalaisnaiset erottuvat iältään. 37 prosenttia heistä on 18–24-vuotiaita, mikä on huomattavasti muita Pohjoismaita enemmän.Kun kaikkia naisia Pohjoismaissa vertaa muuhun maailmaan, on vanha/nuori-kategoria täällä melkein kaksi kertaa katsotumpi. Sidonta nauttii suhteellisesti 50 prosenttia suurempaa suosiota amatööripornon saadessa klikkejä 40 prosenttia enemmän.