WhatsAppissa ongelmia – miljoonat eivät voi lähettää viestejä

Digitoday

Suositun älypuhelimiin suunnitellun keskusteluohjelman WhatsAppin toiminnassa on ollut häiriöitä ympäri maailmaa keskiviikkona. Pikaviestiohjelmaa käyttää maailmanlaajuisesti liki miljardi ihmistä.Ongelmia on havaittu viestin lähettämisessä sekä lataamisessa. Pikaviestiohjelman käyttäjät ympäri maailman ovat raportoineet, että he eivät voi vastaanottaa tai lähettää viestejä ohjelman keskusteluissa.Lähetetyssä viestissä näkyvän ruksin sijaan käyttäjien ruudulla viestien alakulmassa pyörii pysähtymättä lähettämistä tarkoittava pallo.Myös Ilta-Sanomien lukijat ovat ilmoittaneet havainneensa ongelmia pikaviestipalvelun käytössä.Viimeksi ohjelmassa oli samankaltaisia ongelmia kaksi viikkoa sitten.Vikojen tarkkailuun tarkoitetun Down Detector http://downdetector.com/status/whatsapp -sivuston mukaan sadat käyttäjät ovat välittäneet tietoja ohjelman ongelmista.Useimmilla käyttäjillä ongelmat ovat liittyneet viestien vastaanottamiseen tai palvelimelle yhdistämiseen.