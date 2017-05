Länsi-Uusimaa: Raasepori käytti sähköpostiohjelmaa ilman lupaa – isot korvaukset

Digitoday

Raaseporin kaupungin maksettavaksi tulee 135 000 euroa luvattomien ohjelmalisenssien käytöstä. Asiasta kertovan Länsi-Uusimaa http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/520383-raaseporin-kaupunki-kaytti-ohjelmalisensseja-luvatta-vahingonkorvauksia-tuli -sanomalehden http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/520383-raaseporin-kaupunki-kaytti-ohjelmalisensseja-luvatta-vahingonkorvauksia-tuli mukaan (vaatii kirjautumisen) taustalla on Micro Focus -yhtiöltä ostettu sähköpostiohjelmisto, jonka lisenssit umpeutuivat vuoden 2015 lopussa, mutta jonka käyttöä jatkettiin huhtikuuhun 2016 asti.Micro Focusin vaatima 862 000 euron korvaussumma laskettiin neuvottelujen ja vakuutuskorvausten jälkeen 135 000 euroon. Lehden mukaan Raaseporin kaupunginkamreeri ja it-päällikkö on siirretty muihin tehtäviin.”Kunnallinen piratismi” poikkeaa valtavirrasta, joka on täynnä tavallisten ihmisten saamia korvausvaatimuksia esimerkiksi elokuvien laittomasta jakamisesta internetissä.Mitä kaupunkien it-sotkuihin tulee, yksi merkillisimmistä koski Espoon kaupungin hukkuneita tietokoneita. Mysteeri kuitenkin luultavasti selittyi kaupungin huonolla valvonnalla http://www.is.fi/digitoday/art-2000001899482.html . Myös Raaseporissa moni valtuutettu katsoi niin ikään, että syy ohjelmamokaan löytyy huonosta valvonnasta.