Televisiosi voi olla pimeä huomisaamuna – muutos tapahtuu ensi yönä

Digitoday

Antennitelevision uusi toimilupakausi alkaa huomenna keskiviikkona 17.5. Tämä tarkoittaa sitä, että televisiota antenniverkkojen kautta katsovissa kotitalouksissa vastaanottimet on viritettävä uudelleen.Uudelleenvirityksen syynä on se, että osa kanavista siirtyy kanavanipusta toiseen. Viestintäviraston https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2017/antennitelevisionuusitoimilupakausimuutoksiakanaviin.html mukaan muutokset kanavanippujen sisällössä eivät edellytä virityksiä antennijärjestelmiin omakotitaloissa tai taloyhtiöissä.Jos kotitaloudessa on virittimet sekä televisiossa että digiboksissa, kaikki on viritettävä uudelleen kanavien näkymiseksi kyseisellä laitteella. Jos uudelleenviritystä ei tee, esimerkiksi ajastetut tallennukset eivät onnistu.Useimmissa tapauksissa riittää pelkkä kanavahaun valitseminen laitteen asetuksista. Jos tämä ei toimi, kannattaa palauttaa laitteeseen tehdasasetukset ja tehdä kanavahaku uudelleen.Uudistuksen yhteydessä maksulliset kanavat lakkaavat näkyvistä televisioista, jotka eivät ole dvb-t2-yheensopivia. Yhteensopivuuden tunnistaa Antenna HD ready -merkistä.Dvb-t2-lähetystekniikkaan siirrytään kaikissa antenniverkon tv-lähetyksissä 31. maaliskuuta 2020 mennessä. Tällöin myös maksuttomat kanavat siirtyvät uuteen tekniikkaan.Digita tekee muutokset verkkoonsa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ennen aamukahdeksaa. Muutoksista seuraa noin vartin pituisia katkoksia lähetyksiin. Yhtiö tiedottaa, kun muutostyöt ovat ohi ja kanavat kannattaa hakea.Uusissa toimiluvissa ei ole peittovelvoitteita, joten joidenkin kanavien näkyvyydessä saattaa tulla muutoksia. Suurimmat kanavat näkyvät kuten ennenkin.Sekä Viestintävirasto että Digita ovat perustaneet omat tukipuhelimensa ongelmatapauksia varten.Viestintäviraston neuvontapalvelu toimii puhelinnumerossa 0295 390 280 keskiviikosta perjantaihin 17.5.–19.5. klo 14–19.Digita vastaa kysymyksiin numerossa 020 411 7676 tai maanantaista perjantaihin klo 8–20.Muutos ei vaikuta televisiota kaapeliverkon tai satelliitin kautta katsoviin kotitalouksiin.