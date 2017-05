Suosittu suomalaispeli katoaa muutamassa tunnissa – mikä meni vikaan?

Digitoday

Suomalainen Remedy Entertainment kertoo Alan Wake -kauhutoimintapelin poistuvan maanantain jälkeen myynnistä https://community.remedygames.com/forum/games/alan-wake/320271-alan-wake-sunset-sale-13-15-5-2017 pc:n Steam-pelipalvelussa, Xbox-konsolien Xbox Livessa ja kivijalkakaupoissa.Syynä on pelissä käytetty musiikki, jonka lisenssit umpeutuvat. Sen takia peli on nyt maanantaina viimeistä päivää myynnissä.Steamissa on käynnissä merkittävä alennusmyynti, jossa Alan Waken ja kaupassa edelleen pysyvän Alan Wake’s American Nightmaren saa varsin edulliseen yhteishintaan. Tarjous päättyy kello 20 Suomen-aikaa.– Toivomme, että peli palaa myyntiin, sanoo Remedyn viestintäjohtaja Thomas Puha http://www.is.fi/haku/?search-term=Thomas%20Puha Musiikki pyritään lisensoimaan takaisin, mutta siihen ei ole aikataulua. Voi myös olla, että niin ei tapahdu.– Sitä on vaikea sanoa. Pelin julkaisija Microsoft ja jollakin tasolla myös me yritämme selvittää, saako niitä lisensointidiilejä uusittua.Microsoft huolehti musiikin lisensoinnista, mutta Remedy ei tiennyt lisenssien määräaikaisuudesta. Jonkinlainen katkos viestinnässä lienee siis tapahtunut. Muissa Remedyn peleissä vastaavaa uhkaa ei ole, Puha vakuuttaa.– Microsoft oli tehnyt musiikin lisensointidiilit vain tietyksi ajaksi. Nyt he tutkivat, josko voivat uusia diilit, jotta peli saataisiin takaisin myyntiin. Me koetamme auttaa siinä, mutta homma on Microsoftin käsissä. He ovat pelin julkaisija, Puha painottaa.Johtajan on vaikea arvioida, miten paljon pelin vetäminen leikkaa myyntiä.– Olemmehan me Alan Wakesta tuloja saaneet, mutta toisaalta pitää muistaa, että kyseessä on seitsemän vuotta vanha peli. Kyllä suurin osa niistä ihmisistä, jotka sen ovat halunneet ostaa, ovat sen ostaneetkin.Puhan mukaan pelin vetäminen osuu huonoon saumaan Remedyn listautuessa pörssiin keskiviikkona. Hän ei silti usko, että asialla on materiaalista vaikutusta listautumiseen.– Pelin oikeudet ovat kuitenkin meillä.Alennusmyynti näyttää sujuvan hyvin.– Fanit ovat ottaneet alemyynnin tosi hyvin vastaan, olemme oikeastaan yllättyneet, miten paljon peliä on nyt liikkunut, sillä se on kuitenkin julkaistu jo 2010, Puha iloitsee.