Microsoftilta todellinen yllätys: Linuxin saa Windowsin osaksi

Digitoday

Ohjelmistojätti Microsoft teki Build-tapahtumassaan myös Linux-julkistuksia. Microsoft tuo Windows Kauppaan kolme suosittua Linux-jakelua, Ubuntun, Suse Linuxin ja Fedoran, osana ensi syksyn suurta Windows 10 -päivitystä Fall Creators Updatea.Asiasta uutisoi muun muassa TechCrunch https://techcrunch.com/2017/05/11/microsofts-bash-on-windows-10-goes-beyond-ubuntu-and-gets-support-for-fedora-and-suse-too/ . Linux-jakelut asennetaan suoraan Windows 10:n virallisesta sovelluskaupasta ja ne toimivat niin sanotussa virtuaalisessa ympäristössä rinnan Windowsin kanssa. Kaikki kolme Linux-jakelua voivat olla käynnissä yhtä aikaa.Ne eivät ylikirjoita alla toimivaa Windowsia.Kyseessä on uusi todiste siitä, että Microsoftin aiempi Linux-viha on väistynyt avoimuusajattelun tieltä yhtiön syleillessä kilpailevia alustoja ahkerasti Windows 10:ssä – aina Androidia ja Applea myöten. Myös iTunes-ohjelmisto on tulossa Windows Kauppaan. http://www.is.fi/digitoday/art-2000005207330.html Linux on erityisen suosittu palvelimissa, mutta se on täysin suora kilpailija Windowsille myös tavallisessa työpöytäkäytössä.Toisaalta Linux-jakelujen tuominen Windows Kauppaan nähdään keinona pitää Linuxista pitävät käyttäjät entistä tiukemmin myös Windowsin käyttäjinä.Linuxien asennus Windowsiin muuttuu syksyllä siis helpommaksi, mutta ei se edelleenkään ole täysin vailla vippaskonsteja. Käyttäjän pitää ensin kytkeä Windowsissa päälle kehittäjätila ja muuttaa toinenkin Windows-asetus ennen kuin Linuxin voi kaupasta asentaa.