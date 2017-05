Ollaanko nyt jo liian pitkällä? Turvakamera tunnistaa sinut ja perheesi

Digitoday

Amerikkalainen Lighthouse AI on tuomassa myyntiin kodin turvalaitetta, jossa on videokamera ja 3d-anturi ihmisten ja esineiden tunnistamiseksi.Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-11/this-home-camera-can-tell-who-s-there . Lighthouse-kameralle voi antaa tehtäviä puhumalla ja se hälyttää tunkeilijoista, mutta pyrkii välttämään vääriä hälytyksiä tunnistamalla vaikkapa perheenjäsenet ja ystävät. Tämä tehdään erottamalla henkilöt toisistaan kehittyneellä kasvontunnistusteknologialla.Esineiden internetillä on kurja historia tietoturvassa. Monet älylaitteet ovat osoittautuneet haavoittuviksi verkkohyökkäyksille. Samoin turvakameroista on paljastunut http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005029271.html haavoittuvuuksia http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000004997084.html , jotka ovat mahdollistaneet laitteiden kaappaamisen vakoilemista varten.Lighthouse AI vakuuttaa, ettei heillä ole pääsyä asiakkaiden tietoihin, ja kaikki yhteydet ja tiedot on salattu vahvasti. Laiteohjelmiston mainostetaan olevan immuuni näpelöinnille.Teoriassa tietosuoja voi olla koetuksella myös tilanteissa, joissa älykameroita käytettäisiin vaikkapa myymälöissä ostoskäyttäytymisen entistä tarkempaa seuraamista varten.Kameran myynti on alkamassa ensi syyskuussa, mutta markkinoilla on vahvoja kilpailijoita. Googlen Nest-yksiköltä esimerkiksi odotetaan turvakameraa, joka tunnistaa ihmisiä. Painetta synnyttävät myös vaikkapa Amazonin suositut Echo-laitteet, jotka tähtäävät kodin puhetta ymmärtäviksi yleisapureiksi.Lighthouse AI:n remmissä on isoja nimiä. Hallituksessa ovat esimerkiksi Googlen robottiautohanketta johtanut Sebastian Thrun http://www.is.fi/haku/?search-term=Sebastian%20Thrun ja entinen Google-johtaja Andy Rubin http://www.is.fi/haku/?search-term=Andy%20Rubin , jonka riskisijoitusyhtiö Playground on myös antanut Lighthouselle rahaa.