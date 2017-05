Digitoday

Kiristyshaittaohjelmasta havaintoja myös Suomessa: "Windows-koneet päivitettävä"



Ensimmäisen tartunnan jälkeen haittaohjelma leviää lähiverkoissa pikaisesti.

Maailmalla leviävästä vakavasta kiristyshaittaohjelmasta on havaintoja myös Suomessa, kertoo Viestintävirasto. Viraston mukaan haittaohjelma leviää hyvin tehokkaasti organisaation sisäverkossa, jos haittaohjelman käyttämiä haavoittuvuuksia ei ole tukittu suojauspäivityksillä.



Viestintäviraston mukaan Microsoft on julkaissut Windows-käyttöjärjestelmiin korjauspäivitykset, myös vanhaan Windows XP -järjestelmään.



Virasto kertoo, että perjantaina alkaneessa WinCrypt0r-kiristyskampanjassa käytetään ilmeisesti sähköpostin liitetiedostoja. Ensimmäisen tartunnan jälkeen haittaohjelma leviää lähiverkoissa pikaisesti, jos Windowseja ei ole päivitetty.



– Kaikki Microsoft Windows -käyttöjärjestelmillä varustetut työasemat ja palvelimet on syytä päivittää mahdollisimman pikaisesti kaikilla saatavilla olevilla suojauspäivityksillä, virasto kirjoittaa.