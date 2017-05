Suomalaisasiantuntija: Brittisairaaloihin iskettiin NSA:lta varastetuilla konsteilla – nyt rikollisten käytössä

Digitoday

Brittisairaaloihin kohdistunut laaja kyberhyökkäys tehtiin hyödyntäen haavoittuvuutta, joka oli varastettu Yhdysvaltain turvallisuusvirasto NSA:lta, kertoo F-Securen johtava asiantuntija Jarno Niemelä http://www.is.fi/haku/?search-term=Jarno%20Niemel%C3%A4 NSA:n palvelimelta varastettiin tietomurrossa turvallisuusviraston tiedossa olevia tietoturva-aukkoja.– Tämä on yksi niistä, joka vuodettiin julkisuuteen ja nyt se on rikollisten käytössä, Niemelä kommentoi STT:lle.Brittisairaaloihin kohdistui perinteinen verkkohyökkäys, joka Niemelän mukaan olisi ollut helposti torjuttavissa.– Tähän on päivitys ollut saatavilla. Eli tämä olisi saatu korjattua, jos päivitykset olisivat olleet ajoillaan.Viestintävirasto on kehottanut asentamaan tietokoneille viimeisimmät Microsoftin suojauspäivitykset viipymättä. Tärkeät tiedot kannattaa myös varmuuskopioida.