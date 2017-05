F-Securen Hyppönen verkkohyökkäyksestä: ”Rikollisryhmä tekee todella paljon rahaa”

Digitoday

Tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen http://www.is.fi/haku/?search-term=Mikko%20Hypp%C3%B6nen kuvaa käynnissä olevaa verkkohyökkäystä massiiviseksi ja huimaksi. Kiristysohjelma on sulkenut tietokoneita ja verkkoyhteyksiä eri puolilla maailmaa.– Mistä voi päätellä, että tämän hyökkäyksen takana oleva rikollisryhmä tekee todella paljon rahaa juuri parhaillaan.Hyppönen sanoo, että lunnaita maksetaan, kun tietokoneita kryptataan. Jos ei ole varmuuskopioita ja tiedot halutaan takaisin, muita vaihtoehtoja ei ole kuin maksaa lunnaita.Kiristysohjelman levittäjien alkuperästä ei Hyppösellä ole tietoa.– Meillä on seurannassa vähän yli 110 ryhmää, jotka tekevät tätä samaa bisnestä. Ne ovat melkein kaikki venäläisiä.Erikoista käynnissä olevassa verkkohyökkäyksessä on se, että kiristyksen uhreiksi on joutunut myös venäläisiä.– On ollut aika yleinen taktiikka, että venäläiset rikolliset erikseen tarkistavat, onko uhri Venäjällä. Jos on, he eivät tee mitään. He eivät halua paikallista poliisia peräänsä.