Suuria verkkohyökkäyksiä ympäri maailman – Tietoturva-asiantuntija: Käytössä on kaikkien aikojen laajin kiristysohjelma

Digitoday

Laaja kiristyshaittaohjelma on levinnyt nopeasti eri puolille maailmaa.Uhriksi ovat joutuneet Britannian sairaaloiden lisäksi muun muassa espanjalainen telekonserni Telefonica. Uhreja on myös Italiassa, Portugalissa, Ukrainassa, Venäjällä ja Aasiassa.– Twitter-viestien perusteella tämä leviää parhaillaan massiivisesti eri maissa. Se on yksi laajimpia kiristysohjelmia, joita tiedetään, tietoturva-asiantuntija Andy Pethel http://www.is.fi/haku/?search-term=Andy%20Pethel tietoturvayhtiö F-Securesta arvioi.Verkkohyökkäyksessä uhrin koneelle ilmestyy kiristysohjelma, jossa vaaditaan 300 dollarin maksua. Kiristäjät vaativa maksuja bitcoin-tilille.Suomen tietoturvaviranomaisten tietoon ei ole tullut suomalaisia uhreja.Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen mukaan kyseessä on WanaCryptOr-kiristyshaittaohjelma. Haittaohjelmaa on todennäköisesti levitetty lähettämällä suurelle joukolle käyttäjiä dokumenttiliitteitä sisältävää roskapostia.– Dokumentit hyödyntävät tällä viikolla korjattuja Windows-haavoittuvuuksia. Mikäli tietokonetta ei ole päivitetty, dokumenttien avaaminen johtaa kiristyshaittaohjelman tartuntaan, johtava asiatuntija Jussi Eronen http://www.is.fi/haku/?search-term=Jussi%20Eronen Viestintävirastosta selostaa.Saastunut kone yrittää levittää haittaohjelmaa lähiverkossa oleville muille koneille.Alustavien tietojen mukaan haittaohjelmaa levitetään tiistaina korjatun Microsoft Office-nollapäivähaavoittuvuuden ja maaliskuun Microsoft-päivityksissä korjatun SMB-haavoittuvuuden välityksellä.F-Securen Pethelin mukaan kiristysohjelman ensimmäiset uhrit olivat Aasiassa. Aasiasta ohjelma on levinnyt Eurooppaan.– Kun Yhdysvallat herää, ohjelma on luultavasti siellä.Suomi on Pethelin mukaan luultavasti säästynyt kiristäjiltä. Haittaohjelma alkoi levitä Eurooppaan juuri, kun suomalaiset lopettivat töitään ja siirtyivät viikonlopun viettoon.Pethel arvelee, että kiristysohjelman nopea leviäminen on voinut tulla tekijöille yllätyksenä. Luultavasti tekijät ovat jo saaneet jonkin verran kiristettyä rahaa. Tekijät eivät kuitenkaan pysty vastaamaan näin laajaan leviämiseen.– Jos olisin haittaohjelman tekijä, pakkaisin tavarani ja pakenisin jonnekin.