Microsoft estää kilpailijoiden selaimet uudessa Windowsissa – turvallisuuteen vedoten

Microsoft julkisti viime viikolla ensisijaisesti oppilaitoskäyttöön tarkoitetun Windows 10 S -käyttöjärjestelmän, jota myydään myös yhtiön uusien Surface Laptop -kannettavien mukana.Windows 10 S on riisuttu versio Windows 10:stä, ja siihen voi asentaa ohjelmia ainoastaan Microsoftin sovelluskaupasta.Julkistuksen yhteydessä kävi myös ilmi, että laitteen oletusselain on Microsoftin oma Edge, eikä tätä asetusta voi muuttaa. Edgen oletushakukone on Microsoftin Bing, eikä tätäkään voi Windows 10 S:ssä vaihtaa.Käytännössä tämä monopolisoi Microsoftin selaimen aseman Windows 10 S:ssä, sillä suurimpia kilpailevia selaimia ei ole tarjolla Windows-kaupassa. Niin Chrome, Firefox kuin Opera loistavat poissaolollaan.Nyt tähän on selvinnyt myös syy. Microsoft on ainakin joissain tapauksissa estänyt verkkoselainten tuomisen omaan kauppaansa tietoturvasyihin vedoten, kertoo Zdnet http://www.zdnet.com/article/google-chrome-wont-be-allowed-on-windows-10-s/ Microsoft muutti Windows-kaupan käytäntöjä https://msdn.microsoft.com/fi-fi/library/windows/apps/dn764944.aspx maaliskuun lopussa. Yhtiön edustaja vahvisti Zdnetille, että webiä käyttävien sovellusten, toisin sanoen verkkoselainten, on käytettävä Windowsin omia html- ja JavaScript-moottoreita. Käytännössä tämä tarkoittaisi kilpalevien selainten täyttä leikkelemistä.Muita selaimia kaipaileville Microsoft tarjosi vastaukseksi avoimempaan Windows 10 Prohon siirtymistä.Zdnet kertoo myös tapauksesta, jossa Chromium-ohjelmakoodiin perustuva selain oli hylätty tammikuussa. Chromium on avoin ohjelmakoodi, johon Googlen Chrome-selain perustuu. Käytännössä Chrome- ja Chromium-selaimet ovat hyvin samankaltaisia.Ohjelman saaminen Microsoftin kauppaan on melko työläs prosessi. Se on lähetettävä kauppaan Microsoftin omalla Desktop Bridge -työkalulla.Microsoftin käytäntö saattaa vaikuttaa omituiselta, mutta käytännössä se on samanlainen kuin Applella iOS:ssä. Esimerkiksi Googlen Chrome on iOS:ssä lähinnä käyttöliittymä, ja alla on isoilta osin Applen ohjelmakoodi. Tällä tavoin selain saadaan toimimaan omassa ”hiekkalaatikossaan”, eikä se pääse käsiksi käyttöjärjestelmän kriittisiin toimintoihin.Ei ole tiedossa, ovatko Google tai Firefoxia julkaiseva Mozilla-säätiö yrittäneet saada selaimiaan läpi Windows-kauppaan. Applen iOS:lle nämä on tehty.