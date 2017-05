Viaplay-pomo paljastaa: Tällaisia ovat suomalaisten tv-mieltymykset – kaksi lajia haastanut perinteisen urheilun

Digitoday

Vaikkei yhtiö kerrokaan tunnuslukujaan, ruotsalainen Viaplay mainostaa itseään Pohjoismaiden suurimmaksi nettitelevisioyhtiöksi.Yhtiöllä on tarjonnassaan runsaasti pohjoismaisia tuotantoja, ja se tekee niitä myös itse, kertoo toimitusjohtaja Jonas Karlén http://www.is.fi/haku/?search-term=Jonas%20Karl%C3%A9n . Hänen mukaansa nämä ovat kilpailuvaltti amerikkalaisyhtiöitä vastaan, joiden tarjonta on pitkälti amerikkalaisvetoista.Johtajan mukaan kotimaisten materiaalien suosiminen näkyy selvästi tilastoissa. Vuokrattavissa elokuvissa suomalaiset suosivat pitkälti omia elokuviaan. Viime vuoden vuokratuin elokuva Suomen Viaplayssa oli Napapiirin Sankarit 2. Top 5:een mahtui myös Luokkakokous, joka ohitti suosiossa muun muassa The Revenantin ja Bond-rymistely Spectren.Kuukausimaksullisessa tilauspalvelussa suomalaisten eniten suosimat elokuvat olivat isoja tuotantoja, kuten Star Wars: The Force Awakens, Furious 7 ja Ant-Man. Tämä selittyy kuitenkin sillä, että tilauspalvelussa ei ole erityisen paljon suomalaista elokuvaa.Karlén paljastaa erikoisen yksityiskohdan suomalaisista: UFC on noussut Suomessa niin suureen suosioon, että yhtiö on räätälöinyt tavallista urheilupakettia edullisemman kamppailu-urheilulajeihin keskittyvän Viaplay Fighting -paketin. Ilmiötä selittää eniten Makwan Amirkhanin http://www.is.fi/haku/?search-term=Makwan%20Amirkhanin menestys.Suomalaisten Viaplaylla eniten suosimat urheilusarjat ovat NHK ja KHL. Sitä seuraavat Espanjan liiga ja Valioliiga. UFC on kuitenkin viidentenä.– Vapaaottelu on yhdessä esportsin kanssa ainoa kilpalaji, joka on pystynyt haastamaan klassiset, jo 50-luvulta peräisin olevat televisiolajit, Karlén toteaa.Kovassa nousussa oleva esports eli kilpapelaaminen on yleensä netissä katseltava laji, mutta Viaplay tarjoaa sitä myös omien kanaviensa kautta.Toinen suomalaisten erikoisuus on Android-laitteiden suuri osuus palvelun katselussa. Karlénin mukaan viidennes ohjelmista katsotaan Suomessa Android-laitteista, mikä on poikkeuksellisen iso luku. Ruotsissa luku on noin 10 prosenttia, Tanskassa vain noin 5. Norja sijoittuu näiden väliin.Viaplay-pomo selittää asiaa sillä, että Nokia-maa Suomi ei koskaan hypännyt Applen kelkkaan, vaan siirtyi Androideihin.