Tämä on totisesti hittilaite – nyt myös Microsoft teki omansa

Samsungin tytäryhtiö Harman International julkisti Harman Kardon Invoke http://news.harman.com/releases/harman-reveals-the-harman-kardon-invokeTM-intelligent-speaker-with-cortana-from-microsoft -nimisen älykaiuttimen koteihin. Laite tulee myyntiin Yhdysvalloissa syksyllä.Asiasta kirjoittaa muun muassa Wired https://www.wired.com/2017/05/invoke-smart-speaker-brings-microsofts-cortana-ai-living-room/ -lehti. Puhetta kuunteleva kotiavustaja tuo ulkonäkönsä puolesta mieleen Amazonin Echon. Pyöreä kaiutin kuuntelee joka suunnasta ja toistaa myös ääntä joka suuntaan. Se tuo Microsoftin Cortana-digiavustajan samoille markkinoille, joissa Amazonin lisäksi häärii Google.Invoke toistaa pyynnöstä musiikkia, huolehtii omistajansa menoista ja tarkistaa vaikka ruuhkatilanteen. Vempaimella voi myös komentaa kodin muita älylaitteita kuten valoja tai lämmitystä.Erottavana tekijänä on yhteispeli Skype-puheluohjelmiston kanssa. Laitteella voi soittaa matkapuhelimiin, kiinteisiin puhelimiin ja muihin Skype-laitteisiin.IS Digitoday tiedusteli Microsoftin viestinnästä laitteen toimivuudesta Suomessa. Yhtiö ei osannut vielä kommentoida asiaa. Ulkomailta tuodut Google Home -älykaiuttimet toimivat täällä englanninkielisellä puheohjauksella, vaikka niitä ei Suomessa virallisesti myydäkään.Tosin eri asia on, miten paljon tämäkään toiminto erottaa laitteen markkinoilla siinä vaiheessa, kun se oikeasti tulee myyntiin. Amazon julkisti eilen https://www.slashgear.com/amazon-echo-calling-and-messaging-takes-on-skype-09484435/ uuden version Echo-kaiuttimestaan. Echo Shown valttina on juuri mahdollisuus tehdä puheluja – tosin vain muiden Echo-laitteiden välillä.Apple voi sekoittaa pakkaa paljonkin, sillä siltä odotetaan piakkoin omaa älykaiutintaan.