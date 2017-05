Digitoday

Nokia 3310:n myyntipäivä julki: Hinta aiemmin ilmoitettua kalliimpi

Nokia-puhelimet Nokia 3310 tulee Suomessa myyntiin toukokuun lopulla.

Huomiota saanut Nokia 3310 -puhelin tulee Suomessa myyntiin toukokuun viimeisenä päivänä, tiedottaa puhelimia kehittävä HMD Global. Puhelimen vähittäismyyntihinta on 59 euroa, eli kymmenen euroa enemmän kuin yhtiö on aiemmin ilmoittanut.



Yhtiö julkisti puhelimen helmikuun lopussa Barcelonassa järjestetyillä telealan MWC-messuilla. Nokia 3310:n uudelleenjulkaisu nousi yhdeksi messujen tärkeimmistä puheenaiheista, vaikka monet muut valmistajat julkistivat huippuominaisuuksin varustettuja älypuhelimiaan tapahtuman aikana.



Yhtiö julkisti viime viikon perjantaina muun muassa Twitterissä laitteen toimitusten alkaneen.



Nokia 3310 on 2g-puhelin, eikä se toimi esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja joissain Aasian maissa. Siinä on Nokia Series 30+ -käyttöjärjestelmä, 2,4 tuuman ja 320 x 240 -kuvapisteen värinäyttö ja 2 megapikselin kamera. Puheaikaa sen akulle luvataan 22 tuntia ja valmiusaikaa 25 päivää. Paino on 80 grammaa ja sitä on saatavana neljänä eri väriversiona.