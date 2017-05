Apple osti suomalaisen teknologiayhtiön

Digitoday

Amerikkalainen kuluttajaelektroniikkayhtiö Apple on ostanut suomalaisen terveysteknologiayritys Beddit Oy:n. Asiasta kirjoitti ensimmäisenä CNBC http://www.cnbc.com/2017/05/09/apple-acquires-beddit-sleep-tracking-app.html Kauppa kävi ilmi, kun Beddit päivitti yksityisyyskäytäntönsä http://www.beddit.com/privacy/ Applen vastaavan käytännön mukaiseksi ja sanoi Applen ostaneen yhtiön. Kumpikaan yhtiö ei ole kommentoinut asiaa sen enempää julkisesti, eikä kauppahintaa ja muita yksityiskohtia ei ole kerrottu julkisuuteen.Beddit valmistaa älykkäitä unenseurantatuotteita. Yhtiön Beddit 3 Sleep Monitor on sänkyyn lakanan alle asetettava anturi, joka seuraa ja mittaa käyttäjänsä unen laatua. Laite yhdistyy puhelin- tai tablettisovellukseen.Terveysteknologia on ollut vahvoja nousevia aloja Suomessa. Vuonna 2015 teknologiaa vietiin 1,92 miljardilla eurolla, jolloin se työllisti Suomessa yli 10 000 henkeä.Vuonna 2012 perustetun Bedditin tulos on ollut toistaiseksi miinusmerkkinen. Vuonna 2015 yhtiö teki 1,5 miljoonaa euroa tappiota ja työllisti 12 henkeä. Viime vuoden tulosta ei ole vielä julkaistu.Apple on satsannut viime vuosina vahvasti terveysteknologiaan. Tämä on näkynyt muun muassa Apple Watch -älykellon ja Health-sovelluksen muodossa. Apple on myös myynyt jo aiemmin Bedditin mittauslaitetta myymälöissään.