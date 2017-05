Venäläishakkerit hyödyntävät jo – Microsoft paikkaa Windowsista 55 aukkoa

Digitoday

Microsoft on alkanut jakaa toista tärkeää tietoturvapäivitystä vain muutaman päivän sisällä. Ensimmäinen paikkaus koskee Windows-koneiden haittaohjelmasuojasta löytynyttä vakavaa haavoittuvuutta. Tiistaina julkaistu taas päivitys paikkaa kaikkiaan 55 tietoturva-aukkoa, mukaan lukien 3 venäläisten hakkerien käyttämää nollapäivähaavoittuvuutta, kertoo ComputerWorld-lehti http://www.computerworld.com/article/3195786/security/microsoft-fixes-55-flaws-3-of-them-exploited-by-russian-cyberspies.html#tk.rss_news Niin sanotut nollapäivähaavoittuvuudet ovat kriittisiä aukkoja, joille ei ole vielä julkaistu korjausta.15 päivityksen paikkaamista aukoista on luokiteltu kriittisiksi. Ne koskevat Windows-käyttöjärjestelmää, Microsoft Office -ohjelmistoa sekä Edge- ja Internet Explorer -selaimia.ComputerWorldin mukaan kaksi venäläistä hakkeriryhmää on jo käyttänyt hyväkseen kolmea nyt paikattavista haavoittuvuuksista.Uroburos-, Snake- ja Turla-nimillä tunnetun ryhmän epäillään olleen muun muassa Suomen ulkoministeriön sekä Ukrainan johdon vakoilun takana. Viime havaintojen perusteella ryhmä on kehittämässä erityisesti Mac-tietokoneille tarkoitettua vakoiluohjelmaa.Fancy Bearin, josta käytetään myös nimiä APT28 ja Pawn Storm, taas epäillään murtautuneen Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla demokraattisen puolueen ja presidenttiehdokas Hillary Clintonin http://www.is.fi/haku/?search-term=Hillary%20Clintonin kannattajaryhmän järjestelmiin. Fancy Bearin epäillään työskentelevän suoraan Venäjän asevoimien tiedustelun GRU:n alaisuudessa.Ryhmän epäillään murtautuneen http://www.is.fi/digitoday/art-2000005184310.html myös Ranskan presidentin vaalikampanjaorganisaation järjestelmiin.