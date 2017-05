Instagramiin hyödyllinen uudistus: Voi pienentää datalaskua ja toimia paremmin heikoissa verkoissa

Digitoday

Instagram on tuonut puhelinsovelluksestaan tuttuja toimintoja puhelimella käytettävälle verkkosivulleen, kertoo verkkolehti TechCrunch https://techcrunch.com/2017/05/08/instagram-mobile-web/ . Mobiilisivun kautta voi nyt jakaa palveluun kuvia puhelimestaan sekä entistä paremmin selata muiden käyttäjien päivityksiä.Tätä ennen Instagramin mobiilisivulla pystyi vain etsimään ja seuraamaan muiden päivityksiä, tykkäämään niistä sekä näkemään käyttäjän saamia ilmoituksia. Palvelun puhelimille tarkoitetulta verkkosivulta ei vieläkään pysty päivittämään videoita, ja myös kuvankäsittelyn työkaluja on vähän.Uudistuksien tarkoitus on parantaa palvelun käyttöä siellä, missä mobiiliverkko on niin heikko, ettei sovelluksen lataaminen onnistu. Verkkosivun uusista ominaisuuksista voi olla hyötyä myös niille, joiden puhelimessa ei ole muistia erilliselle Instagram-sovellukselle.Instagram pyrkii uudistusten avulla leviämään kehittyviin maihin, joissa puhelinverkot voivat olla heikkoja ja suurin osa käytössä olevista puhelimista on verrattain halpoja ja pienimuistisia malleja.Mobiilisivun uudistuksista voi olla hyötyä kaikille Instagramin käyttäjille, jotka haluavat vähentää puhelimen datalatauksia tai haluavat käyttää palvelua heikkojen verkkoyhteyksien kautta.Tietokoneella käytettävän Instagram-sivun kautta ei ole kuitenkaan mahdollista päivittää kuvia palveluun – ainakaan vielä. TechCrunchin mukaan palvelun tavoitteena on kasvaa parantamalla käytettävyyttä eri päätelaitteilla.