Erilainen presidenttipeli Etelä-Koreassa: Overwatch päätyi vaalikampanjaan

Etelä-Koreassa presidentiksi pyrkivä Sim Sang-jung http://www.is.fi/haku/?search-term=Sim%20Sang-jung turvautuu erittäin suosittuun videopeliin äskettäisessä kampanjavideossaan, muun muassa Dot Esports https://dotesports.com/overwatch/south-korean-presidential-candidate-overwatch-14482 uutisoi. 18. huhtikuuta julkaistu video https://www.youtube.com/watch?v=VWpdFYrZ9oU on tehty muistuttamaan Overwatch-pelin kohokohtakoostetta, jossa ehdokas teilaa sanallisesti vastustajansa kerta toisensa jälkeen. Taustalla soi Overwatchin voittomusiikki.Video on ilmeisesti julkaisu ehdokkaan virallisella Youtube https://www.youtube.com/channel/UCQYp37Nj_mtWIt4v4dQxPdw -kanavalla. Ainakin kanavan nimi, suomennettuna Sim Sang-jung virallinen, viittaa siihen yhdessä kanavan muun sisällön kanssa. Videolla oli uutisen tekohetkellä melkein 300 000 katselukertaa.Videopelit ovat nykyään suurilta osin aikuisyleisön harrastus. Tämä pitää paikkansa etenkin Etelä-Koreassa, jonka peli- ja kilpapelikulttuuri on todennäköisesti maailman kehittyneintä.Lisäksi Overwatch on ollut omiaan leviämään laajempaan tietoisuuteen maassa, jossa ison rahan esports-turnaukset ovat suuressa suosiossa.