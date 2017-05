Piraateille koittamassa ankeat ajat – uusi tekniikka tunnistaa tiedostonjakajat

Digitoday

Microsoft on saanut teknologiapatentin http://www.google.com/patents/US20150143466 , joka auttaa internet-operaattoreita tunnistamaan näiden käyttäjien luvatta jakamat aineistot sekä tunnistamaan toistuvasti oikeudettomasti materiaalia jakavat käyttäjät. Patentti myönnettiin viime kuun alussa.Disabling prohibited content and identifying repeat offenders in service provider storage systems -tekniikka toimii siten, että piratoiduksi tunnistettua materiaalia jakavat käyttäjät ”korvamerkitään”. Kun tapauksia havaitaan samalla henkilöllä useampia, tämä nousee esille.Patentti itsessään on tekninen asiakirja, eikä se ota kantaa siihen, mitä tunnistetuille jakajille tehdään. Vaihtoehtoja olisivat muun muassa jako-oikeuksien poistaminen tältä tai käyttäjätunnuksen sulkeminen.Vaikka nettiyhtiöt skannaavat jatkuvasti palvelimillaan olevaa materiaalia, tämä on asiasta kirjoittaneen TorrentFreakin https://torrentfreak.com/microsoft-patents-technology-to-block-pirated-content-track-repeat-offenders-170505/ mukaan ensimmäinen kerta, kun teknologiadukumentaatiossa puhutaan myös jakajien tunnistamisesta.Suurten verkkoyhtiöiden tallennuspalvelut, kuten Microsoftin Onedrive, Google Drive ja Dropbox ovat toistuvasti piraattien käytössä.Nykykäytäntöjen mukaan tekijänoikeuksien haltija ottaa yhteyttää yhtiöön, jonka palvelimilla sisältöjä jaetaan. Operaattori poistaa yleensä materiaalit, mutta mikään ei ole estänyt käyttäjää jakamaan sitä uudelleen.Nettioperaattorin vastuu on kuuma peruna, sillä Yhdysvalloissa Cox Communications -nettioperaattori tuomittiin Ars Technican https://arstechnica.com/tech-policy/2015/12/rightscorp-wins-landmark-ruling-cox-hit-with-25m-verdict-in-copyright-case/ mukaan 25 miljoonan dollarin korvauksiin vuoden 2015 lopussa, kun yhtiö ei puuttunut riittävän tehokkaasti sen palvelimilla tehtävään jakamiseen.