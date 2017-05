Google-kääntäjä halventaa Tarja Halosta – ”Olemme tietoisia ongelmasta”

Digitoday

Sosiaalisessa mediassa villitsee parhaillaan oman nimen kääntäminen http://www.is.fi/digitoday/art-2000005201262.html uusitulla Google Kääntäjä -tulkkaussovelluksella. Oma nimi käännetään kirjoittamalla pienillä kirjaimilla I’m etunimi sukunimi. Tämän jälkeen Google antaa näkemyksensä siitä, mitä etunimi ja sukunimi sen mielestä merkitsevät.Villitys on poikinut erikoisen lieveilmiön. Moni on kääntänyt myös julkkisten ja poliitikkojen nimiä ja huomannut, että presidentti Tarja Halosen http://www.is.fi/haku/?search-term=Tarja%20Halosen nimen syöttäminen pienillä kirjaimilla tuottaa nimestä erityisen loukkaavan käännöksen bitch.Ilta-Sanomat Digitoday otti yhteyttä Googleen tiedustellakseen käännöksen syytä. Yhtiö vastasi lyhyellä kommentilla:– Olemme tietoisia ongelmasta ja selvitämme sitä parhaillamme, kuului yhtiön edustajan toimittama vastaus.Googlen mukaan suomen kääntäminen perustuu nyt koneoppimiseen, jossa kieltä käännetään virke eikä sana kerrallaan asiayhteydet huomioiden. Yhtiö laajentaa teknologian taustaa laajemmin tutkimusblogissaan https://research.googleblog.com/2016/09/a-neural-network-for-machine.html Muiden Suomen presidenttien nimiä kääntäessä Google Kääntäjä ei sorru suoranaisiin mauttomuuksiin. Mannerheim http://www.is.fi/haku/?search-term=Mannerheim kääntyy continentaliksi eli mannermaiseksi. Juho Kusti Paasikivi http://www.is.fi/haku/?search-term=Juho%20Kusti%20Paasikivi on puolestaan ”celebrating a cake” eli kakkua juhliva.Googlen ehdottamat käännökset sanoille tuntuvat myös vaihtelevan. Tämä saattaa johtua kääntäjän koko ajan oppivasta luonteesta.