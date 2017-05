Tämä peli järisytti maailmaa 20 vuotta sitten – nyt sitä voi pelata selaimessa

Digitoday

Ensimmäinen Tomb Raider -peli järisytti pelimaailmaa ilmestyessään syksyllä 1996. Muodollisesti pätevä arkeologi Lara Croft muodostui pelaajapoikien idoliksi, ja peli on sittemmin poikinut lukemattomia jatko-osia, viimeisimpänä Rise of the Tomb Raider vuodelta 2015. Jatkoa on nähty jopa elokuvan muodossa.Tomb Raiderilla oli myös pelillisiä ansioita. Sen myötä kolmannen persoonan toimintapeleistä tuli iso juttu.Nyt alkuperäinen Tomb Raider on tuotu pelin avattua lähdekoodia työstävässä Open-Lara-projektissa verkkoselaimessa pelattavaksi.Pelissä onnistuu jopa näkökulman vaihtaminen ensimmäiseen persoonaan. Ohjaus on alkuperäiselle näppäinskeemalle uskollinen. Laran saappaisiin astuminen on kaikin puolin tehokas nostalgiatrippi 90-luvulle. Reddit-keskustelussa https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/6751ll/openlara_play_the_first_tomb_raider_game_in_your/ pelin on kehuttu toimivan täysin pelattavasti jopa puhelimessa. Samaisessa ketjussa on jo ehditty myös tiedustella, miten aikanaan suositun ja täysin epävirallisen alastonpäivityksen saa viritettyä selainversioon.Koodaamisesta innostuneet voivat katsella Tomb Raiderin lähdekoodia Githubista https://github.com/XProger/OpenLara . Tomb Raider -klassikosta on tehty muun muassa virtuaalitodellisuusvirityksiä Androidille.