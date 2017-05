Pieni suuri niksi: Näin panet biisin tai videon luuppaamaan Youtubessa

Digitoday





















Youtube voi olla välillä oikein hyvä jukeboksi. Videopalvelusta löytyy paljon sellaista musiikkia, jota Spotifyssa ei ole – esimerkiksi tiettyjen levyjen vain Japani-painoksissa julkaistuja bonusraitoja tai muuta vastaavaa.Jukebokseista on tapana valita musiikkia tarpeen mukaan, ja joskus tarve on voimasoitto.Pöytäkoneversiossa temppu on hyvin suoraviivainen. Vie hiiren osoitin videoruudun päälle ja klikkaa oikeaa hiiren painiketta. Valitse jatkuva toisto. Siinäpä se.Sen jälkeen menee hieman hankalammaksi. Kännykkää tai tablettia käytettäessä on hieman kikkailtava, sillä Youtube-mobiilisovellus ei tunne jatkuvaa toistoa. On olemassa sovelluksia, jotka panevat klipin toistolle, mutta ilmankin sellaisia selviää.Ensimmäisenä tarvitset klipin osoitteen. Jos olet Youtube-sovelluksessa, saat sen klikkaamalla yläreunassa olevaa jakonappia (oikealle kääntyvä nuoli) ja sen jälkeen valitsemalla ”kopioi linkki”.Seuraavaksi siirry pois Youtube-sovelluksesta nettiselaimeen. Liimaa leikepöydällä oleva osoite selaimen osoitekenttään (pitkä painallus ja valitse ”liitä”).Nyt video aukeaa Youtuben mobiilisivunäkymään. Klikkaa oikeassa yläkulmassa näkyvää kolmea pistettä ja valitse ”käytä tietokoneversiota”.Tämän jälkeen kännykän ruudulla oleva näkymä on samannäköinen kuin tietokoneella. Painamalla videota pitkään aukeaa valikko, josta voit valita vaihtoehdon ”jatkuva toisto”.Siinäpä se. Sitten ei muuta kuin voimasoitto raikaamaan!