”Sydäntäsärkevää” – Facebook käy väkivaltavideoiden kimppuun

Digitoday

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg http://www.is.fi/haku/?search-term=Mark%20Zuckerberg turvautuu ihmistyövoimaan, jotta yhteisöpalvelu saisi tunnistettua ja poistettua nykyistä tehokkaammin väkivaltaiset videot. Zuckerberg kirjoitti Facebookissa https://www.facebook.com/zuck/posts/10103695315624661 , että on ollut "sydäntäsärkevää" nähdä viime aikoina videoita, joissa ihmiset vahingoittavat toisiaan ja muita joko suorissa lähetyksissä tai tallennettuna.Hän viittasi muun muassa videoon, jossa isä Thaimaassa videoi tyttärensä tappamisen Facebook Live -palvelussa. Facebook poisti videon 370 000 katselukerran jälkeen.Videoista tehdään käyttäjille helpommin raportoitavia, ja samalla tarkastajia autetaan päättämään nopeammin, mitkä videot pitää poistaa.– Seuraavan vuoden aikana lisäämme 3000 uutta ihmistä yhteisöoperaatioiden tiimiimme kautta maailman – niiden 4500:n lisäksi, jotka meillä on nykyisin, Zuckerberg sanoo.Uusienkin ihmisten tehtävänä on tarkastaa ne miljoonat ilmoitukset, jotka käyttäjät videoista tekevät viikoittain. Samalla nämä tarkastajat voivat altistua hyvinkin julmille teoille, jotka voivat traumatisoida heitä. Facebookissa järkytti taannoin esimerkiksi yksi kaulankatkaisuvideo.– Tämä on tärkeää. Juuri viime viikolla saimme ilmoituksen, että joku [Facebook] Livessä harkitsi itsemurhaa. Otimme välittömästi yhteyttä viranomaisiin ja he pystyivät estämään häntä vahingoittamasta itseään. Toisissa tapauksissa emme olleet niin onnekkaita, Zuckerberg jatkaa.Paineita tulee myös ulkoa. Facebookia on arvosteltu muun muassa liian lepsusta suhtautumisesta vihapuheeseen Saksassa, ja Reutersin http://www.reuters.com/article/us-facebook-crime-idUSKBN17Z1N4 mukaan Britanniassa lainsäätäjät syyttävät somejättiä "häpeällisestä" toiminnasta lasten hyväksikäytön estämiseksi.Mark Zuckerberg on aiemmin ylistänyt tekoälyä http://www.is.fi/digitoday/art-2000001910249.html , ja tietokoneita myös käytetään Facebookin sisällön valvonnassa. Mutta hän myös myöntää sen rajoitukset. Hän sanoi sijoittajille keskiviikkona, että tekoälyteknologioiden kehittyminen halutulle tasolle kestää vuosia.