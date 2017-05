Mainostemppu vai puhdasta neroutta: Burger Kingillä on todella outo myyntikanava

Digitoday

Isojen pelikonsolien verkkopalvelut ovat kasvaneet merkittävästi siitä, kun ne lanseerattiin ensimmäisen kerran vuosituhannen alussa. Suurin osa palveluista pyörii kuitenkin bittimuodossa, eli kyse on yleensä pelien ohella video- tai musiikkipalveluista.Poikkeuksiakin on. Espanjan Burger King on aloittanut Madridissa kokeilun, jossa pelaajat voivat tilata ruokaa Sonyn Playstation Networkissa (PSN).Asiasta kirjoittavat Espanjan Playstation-blogi https://blog.es.playstation.com/2017/04/24/burger-clan-pide-tu-men-burger-king-desde-casa-a-un-gamer-profesional-mientras-juegas-con-l-online-en-ps4/ Dot Esports https://dotesports.com/business/burger-king-ps4-delivery-14420 sekä Adweek http://www.adweek.com/creativity/burger-king-is-launching-a-video-game-delivery-service-in-spain-we-went-there-to-test-it/ Palvelu toimii varsin eri tavoin kuin mitä nettipalvelut yleensä. Pelaajan on rekisteröitävä PSN-tunnuksensa Burger Kingin palveluun ja valittava peli, jossa tilauksensa haluaa tehdä. Tällä hetkellä vaihtoehtoja on kolme: Call of Duty: Infinite Warfare, Fifa 17 sekä GTA.Tämän jälkeen hampurilaistilaajan on ryhdyttävä PSN:ssä kaveriksi Burger Clanin jäsenen kanssa, ja tilaukset voi tehdä pelin chatissa tai vaikka pelin aikana. Ainakin alkuvaiheessa Burger Clanin jäsenet ovat paikallisia kilpapelisuuruuksia, jotka välittävät tilaukset ravintolahenkilökunnalle. Hampurilaiset toimitetaan kotiinkuljetuksella.Palvelu on tällä hetkellä neljä viikonloppua kestävässä kokeiluvaiheessa. Mikäli se on riittävän menestyksekäs, konsepti saatetaan vakinaistaa ja viedä myös muihin maihin.Espanja valikoitui kokeilupaikaksi, koska se on eräs Burger Kingin suurimmista markkina-alueista, ruoan tilaaminen kotiin on maassa hyvin yleistä ja maassa on iso pelaajayhteisö.