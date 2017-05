Eikö omakehu luista työnhaussa? LinkedIn saa kiinnostavan uudistuksen

Digitoday

Ohjelmistojätti Microsoft jatkaa automaattisten keskusteluohjelmien eli chatbottien kehittämistä. The Register https://www.theregister.co.uk/2017/05/02/linkedin_introduces_productivity_chat_bots_what_could_possibly_go_wrong/ -uutispalvelu noteerasi yhtiön omistaman LinkedIn-yhteisön muuttaneen käyttöehtojaan.Uusien käyttöehtojen mukaan käyttäjät voivat halutessaan alkaa käyttää "tuottavuusbotteja" kesäkuusta lukien. Tarkoitus on parantaa käyttäjien käymiä tärkeitä keskusteluja automaatiolla.Botit käyttävät viestien sisältöä esimerkiksi vastausten tai tapaamisten ehdottamiseen. Tekoälyn on myös määrä auttaa "murtamaan jää" uusissa kohtaamistilanteissa.Mutta kun kysymys on omasta urasta, uskaltaisitko antaa yhtään valtaa robotille? LinkedIn on suunnattu uraputkessa oleville ihmisille, jotka verkostoituvat parantaakseen ammatillisia mahdollisuuksiaan.Vuosi sitten Microsoftin kokeilu chatboteissa meni pahasti mönkään, kun se esitteli Tay-nimisen keskustelurobotin Twitteriin. Ihmiskäyttäjät opettivat Tayn nopeasti muun muassa vaatimaan kansanmurhaa ja ylistämään Hitleriä http://www.is.fi/digitoday/art-2000001907354.html Microsoft veti Tayn pois linjoilta, pyysi anteeksi http://www.is.fi/digitoday/art-2000001907424.html ja sanoi kehittävänsä tekoälyä paremmaksi. Tay alkoi kuitenkin sekoilla pian uudestaan http://www.is.fi/digitoday/art-2000001907627.html Microsoft osti LinkedInin viime vuonna yli 26 miljardilla dollarilla. Ei ole selvää, ovatko uudet chatbotit LinkedInin käsialaa, vai osallistuiko emoyhtiö Microsoft niiden kehitykseen.