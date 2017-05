YouTube uudistui: Näin saat mustan teeman käyttöön ilman kikkailua - jos olet nopea

Digitoday

YouTube on uudistamassa palvelunsa ulkoasua, videopalvelu tiedottaa https://www.youtube.com/new . Toistaiseksi näkyvimmät uudistukset ovat uusi pelkistetympi ulkoasu sekä verkkopalvelun taustan mustaksi muuttava Dark mode eli suomeksi hämärätila.YouTuben mukaan tulevaa ulkoasua pääsee ennakolta kokeilemaan vain pieni joukko käyttäjiä. Tiedossa ei ole, mitä ”pieni joukko” tarkoittaa, mutta kaikki eivät ilmeisesti siis pääse vielä uusia ominaisuuksia kokeilemaan. Ainakin toistaiseksi testikäyttäjäksi pääsee YouTuben uudistuksesta kertovalta verkkosivulta https://www.youtube.com/new löytyvän linkin kautta.Hämärätilan musta tausta vähentää näytön valoisuutta ja korostaa videoiden värejä, joten se voi parantaa katselukokemusta varsinkin katseltaessa videoita hämärässä. Toistaiseksi hämärätila on kuitenkin käytössä vain tietokoneella, ei esimerkiksi puhelimissa.Hämärätilan saa päälle pudotusvalikosta, joka aukeaa klikkaamalla näytön oikeasta yläkulmasta löytyvää kolmea päällekkäistä pistettä. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään, hämärätila löytyy oikeasta yläkulmasta käyttäjätilin linkin alta.Hämärätila-toiminto vuoti julki jo huhtikuussa, mutta silloin sen pystyi ottamaan käyttöön vain tekemällä muutoksia Chrome-selaimen asetuksiin.Lisäksi Googlen omistama YouTube on tehnyt pieniä parannuksia hakutoimintoon sekä YouTube-kanavasivuille, kertoo TechCrunch-verkkolehti https://techcrunch.com/2017/05/02/youtube-revamps-its-desktop-site-with-an-updated-design-optional-dark-theme-and-faster-framework/ . Uudistuksia voi olla luvassa lisääkin, sillä uudistuksen yhteydessä palvelussa on otettu käyttöön Googlen esittelemä Polymer-nimen saanut JavaScript-kirjasto, jonka avulla kehittäjät voivat tehdä sivuille entistä helpommin uusia elementtejä, joita voidaan käyttää uudelleen.Uudistuksien ansiosta palvelu saattaa myös toimia aiempaa nopeammin.