Uudenlainen laite Suomessa – DNA:lta erikoinen tv-boksi koteihin

Teleoperaattori DNA tuo Suomeen TV-hubi-nimisen televisioon kytkettävän boksin, joka yhdistää perinteisen ja nettitelevision. Suomessa ei ole operaattoreilta tämänkaltaisia laitteita aiemmin nähty.Avoimeen Android TV -alustaan perustuvaan TV-hubiin on mahdollista asentaa sovelluksia puhelimen tavoin. Sovelluskaupassa on tarjolla katselusovellukset muun muassa Yle Areenalle, Nelosen Ruudulle, MTV:n Katsomolle, Netflixille ja Viaplaylle. Tämän lisäksi laitteeseen voi asentaa myös esimerkiksi pelejä.TV-hubissa on kaksi viritintä sekä kaapeli- että antenniverkolle. Tämä mahdollistaa kahden eri kanavan tallentamisen ja esimerkiksi nettistriimin katselun tämän ohella. Laitteella voi myös katsella maksutelevisiota sisäänrakennetun salauksenpurun kautta.Laite on tulossa myyntiin ”kevään aikana”, mutta DNA ei ole vielä julkaissut laitteen hintaa. Operaattorin viihdeliiketoiminnan johtaja Mikko Saarentaus http://www.is.fi/haku/?search-term=Mikko%20Saarentaus kertoo Ilta-Sanomat Digitodaylle hinnan asettuvan ”samaan sarjaan kuin tallentavat digiboksit”, kun se myydään kiintolevyllä varustettuna. Laitteen saa myös ostettua ilman massamuistia.Tv-hubia voi ohjata omalla kaukosäätimellään tai kännykkäsovelluksella.Saarentauksen mukaan TV-hubi on operaattoririippumaton, eli sitä voi käyttää muidenkin operaattorien nettiliittymien kanssa.Laitteen on DNA:lle valmistanut ranskalaislähtöinen Sagemcom. Sen päivittämisestä vastaa kuitenkin DNA. Saarentaus sanoo yhtiön aikomuksen olevan pitää boksi jatkuvasti ajan tasalla.Esimerkiksi Google on myynyt omaa versiotaan Android TV:stä pitkään, mutta ilman televisiovirittimiä. IS Digitodayn laitetestin Googlen Nexus Playerista voit lukea täältä http://www.is.fi/digitoday/art-2000001874864.html