Käytätkö paljon WhatsAppia? Nyt on tulossa kätevä toiminto

WhatsApp on tuomassa yksinkertaisen toiminnon, joka auttaa varsinkin paljon sitä käyttäviä. Jos WhatsAppissa on käynnissä useita keskusteluja, tärkeät saattavat painua näkymättömiin sovelluksessa. Useat lyhyet viestittelyt saattavat pudottaa järjestyksessä alleen tärkeät keskustelut, joihin haluaa palata vielä myöhemmin.WhatsApp on tuomassa ratkaisua vaivaan, kertoo Android Police -verkkojulkaisu http://www.androidpolice.com/2017/04/30/whatsapp-lets-pin-3-chats-top/ . Rajatussa beta-testissä olevassa versiossa käyttäjä voi nostaa kolme tärkeintä keskustelua näkyviin siten, että ne pysyvät aina ylimpänä ruudulla.Keskustelun nostaminen tehdään painamalla keskustelua, jolloin sen viereen tulevista pikavalinnoista voi poistaa, hiljentää, tallentaa tai jatkossa nostaa ketjun.Alkuun kiinnitetyn keskustelun merkkinä on pieni nastan kuva, englanniksi pin. Nostomerkinnän voi myöhemmin poistaa, jos keskustelun ei enää tarvitse olla heti näkyvissä.Toistaiseksi ominaisuus on saatavilla vain liittymällä WhatsAppin beta-testaajaksi https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp sekä lataamalla sovelluksen uusimman testiversion. Toiminto tulee todennäköisesti myöhemmin myös myös muille käyttäjille.Beta-testaajaksi liittymiseen liittyy kuitenkin riski, että puhelimeensa saattaa saada WhatsAppin koeversioita, joissa kaikki ominaisuudet eivät välttämättä toimi.