Microsoftin uutuuslaitteen Suomi-hinnat julki – näin yhtiö nokittaa Applea

Microsoft on kertonut Suomi-hinnat ja saatavuustiedot tiistai-iltana julkistetuille uusille Surface Laptop http://www.is.fi/digitoday/art-2000005194238.html -kannettavilleen.Tietokone tulee Suomeen ennakkomyyntiin heti, ja se on Microsoftin mukaan saatavilla 15. kesäkuuta. Saatavuus on sama kuin amerikkalaisasiakkailla. Yhtiö alkaa myydä laitetta Suomessa ensin omassa nettikaupassaan, ja ”pian myös valikoiduilla jälleenmyyjillä”.Tietoa voi pitää yllättävänä, sillä Suomi on ollut Microsoftin julkistusten ensi aallossa verrattain harvoin. Esimerkiksi Xbox Onea ja Surface Bookia odoteltiin Suomeen merkittävästi pidempään kuin Yhdysvaltoihin.Edullisimmillaan Surface Laptop (Core i5, 4 Gt ram, 128 Gt ssd) maksaa Suomessa 1169 euroa, kun Yhdysvalloissa laitteen lähtöhinta on 999 dollaria. Hintavin malli (Core i7, 16 Gt ram, 512 Gt ssd) maksaa 2549 euroa.Laitteiden ilmeisin vertailukohta on MacBook Air. Microsoft viittasi lehdistötilaisuudessaan Appleen pariinkin otteeseen, esimerkiksi kehuessaan laitettaan kilpailijaa ohuemmaksi.Applen edullisin MacBook Air maksaa 1170 euroa, eikä Microsoftin edullisimman mallin hinnoittelu kymppiä halvemmaksi ole varmasti sattuma. Hintavin Surface Laptop nousee kuitenkin merkittävästi Macbook Aireja kalliimmaksi.Applen laite on tosin varustettu suuremmalla keskusmuistilla, eikä sen ohjelma-asennuksia ole rajoitettu sovelluskauppaan.Microsoftin laiteyksikön johtaja Panos Panay http://www.is.fi/haku/?search-term=Panos%20Panay kehui tästä huolimatta i5-suorittimella varustetun Surface Laptopin olevan paitsi 50 prosenttia i7:llä varustettua MacBook Airia nopeampi. Riippumattomia mittaustuloksia ei ole kuitenkaan vielä saatavilla.Surface Book on varustettu Windows 10 S -käyttöjärjestelmällä, jonka ohjelmalataukset on rajoitettu Microsoftin omaan sovelluskauppaan. Microsoft tarjoaa kuitenkin vuoden 2017 loppuun asti ilmaista päivitystä Windows 10 Prohon.