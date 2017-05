Tällainen on Microsoftin kannettava tietokone

Digitoday

Osana New Yorkissa järjestämäänsä tiedotustilaisuutta Microsoft julkisti myös uusia laitteita. Microsoftin laiteyksikön johtaja Panos Panay http://www.is.fi/haku/?search-term=Panos%20Panay esitteli Surface Laptop -kannettavan.Kyse on laajennuksesta Microsoftin Surface-tuotelinjaan, jossa on aiemmin ollut tabletteja, tabletti-pc-hybridi sekä graafiseen suunnitteluun tarkoitettu järeä Surface Studio -2-in-1-tietokone.Surace Book ei kuitenkaan ole edullinen opiskelijalaite, jollaista siitä odotettiin. Kyseessä on täysverinen design-tietokone.Panayn mukaan Surface-kannettavan tarkoitus on olla koulutuksen mahdollistaja.– Sen on tarkoitus olla teknologiaa, joka katoaa taustaan, Panay selitti.Laitteen on tarkoitus olla mahdollisimman pitkäkestoinen. Opiskelijat mielessä suunnitellun Surface Laptopin on tarkoitus kulkea omistajansa mukana tämän opintojen ajan.Surface Laptopissa on 13,5-tuumainen näyttö 3:2-kuvasuhteella ja se on suunniteltu mahdollisimman ohueksi. Laitetta on saatavilla sekä Core 15- tai i7-prosessorilla, ja keskusmuistin määrä vaihtelee 4:stä 16 gigatavuun ja ssd-massamuistia on 126, 256 tai 512 gigatavua.Laitteelle luvattiin 14,5 tunnin akkukestoa. Laitteen mukana tulee Surface Pen -kynäohjain.Surface Laptop käyttää Microsoftin juuri julkistamaa Windows 10 S -käyttöjärjestelmää http://www.is.fi/digitoday/art-2000005194160.html Laite kilpailee selkeästi Applen MacBook Airin kanssa, sillä Microsoft käytti kilpailijansa laitetta vertailukohtana kehuessaan Surface Laptopin ohuutta ja akkukestoa.Microsoft esitteli myös aiemmin julkistamansa http://www.is.fi/digitoday/art-2000001939471.html uudenlaisen Surface Dial -ohjaimen käyttöä Surface Bookin kanssa. Ohjain tarvitsee erillisen tuen Windows-ohjelmistoilta toimiakseen ohjelmistokohtaisesti.Microsoftin mukaan Surface Laptopien hinnat alkavat 999 dollarista, ja ne tulevat saataville kesäkuun puolessa välissä. Suomen-hintoja tai -saatavuutta ei ole vielä ilmoitettu. On todennäköistä, että laite tulee Suomeen myöhemmin ja jonkin verran korkeampaan hintaan.Panay kiinnitti tilaisuudessa huomiota myös siihen, että yleisön joukossa oli paljon Surface Pro -laitteita. Microsoftinkin tilaisuuksien yleisössä on ollut viime vuosina paljon MacBookeja.Microsoft kilpailee kannettavillaan myös raskaassa luksussarjassa, sillä yhtiön hiljattain Suomeen saapunut Surface Book http://www.is.fi/digitoday/testit/art-2000005189714.html haastaa suoraan Applen MacBook Pron.Uutista päivitetty lisätiedoilla.