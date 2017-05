Microsoft julkisti uuden Windowsin

Digitoday

Microsoft järjestää parhaillaan New Yorkissa tiedotustilaisuutta, jossa yhtiö julkistaa uusia laitteita sekä uuden version Windows 10 -käyttöjärjestelmästä.Yhtiö rakensi tilaisuuden koulutusteeman ympärille. Microsoftin toimitusjohtaja, intialaissyntyinen Satya Nadella http://www.is.fi/haku/?search-term=Satya%20Nadella pohjusti julkistusta kertomalla isoisänsä tarinan, joka päätyi poliisiksi oltuaan ainoa lapsi, joka vanhemmilla oli vara kouluttaa. Tämä pystyi puolestaan kouluttamaan poikansa, jonka asema antoi mahdollisuuden Satyan kouluttautumiseen ja sen myötä toimitusjohtajapestiin.Nadellan mukaan koulutuksen demokratisointi on nykymaailman suurimpia ongelmia. Hän korosti, miten teknologia auttaa myös luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsiviä lapsia pääsemään samalle viivalle ikätovereidensa kanssaEnsimmäisen julkistuksen teki Microsoftin Windows- ja laitejohtaja Terry Myerson http://www.is.fi/haku/?search-term=Terry%20Myerson . Hän julkisti Windows 10 S -käyttöjärjestelmän, joka on kevennetty version Windows 10:stä. Myöerson kutsui S-versiota ”Windows 10:n sieluksi”.Käyttöjärjestelmä toimii paitsi kaikilla nykyisillä Windows-yhteensopivilla pc:illä, myös aiempaa vaatimattomilla laitteilla.Windows 10 S:n ominaisuuksiin kuuluu se, että ohjelmia voi asentaa vain Windows-sovelluskaupasta. Tämä on suuri poikkeus aiempaan, ja muutos on tehty tietoturvan nimissä. Asentamisen sijaan sovelluskauppa tarjoaa vastaavia ohjelmia vaihtoehdoksi.Ohjelma on mahdollista asentaa myös internetistä käsin, mutta tämä edellyttää Windows 10 S:n päivittämistä Windows 10 Proksi.Windows 10 S on tehty myös mahdollisimman helpoksi asentaa, sillä toimenpiteen voi tehdä esimerkiksi kaikkiin luokkahuoneen tietokoneisiin usb-avaintikkua käyttäen. Tikkua tarvitsee käyttää vain 30 sekuntia jokaisessa koneessa. Myös laitteiden keskitetty hallinta on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi.Windows 10 S tukee myös suoraan virtuaalilaseja, ja Microsoftin Office-ohjelmistopaketti tulee myöhemmin osaksi uuden käyttöjärjestelmän ohjelmistotarjontaa.Myersonin mukaan Acer, Asus ja muut laitevalmistajat alkavat tarjota edullisia koulutuskäyttöön tarkoitettuja pc-laitteita 189 dollarin hinnasta alkaen.Osana julkistusta Microsoft toi myös Teams-ohjelmiston oppilaitoksiin, jonka tarkoitus on toimia opetustyökaluna sekä oppilaiden viestintä- ja oppimiskanavana. Ohjelma ilmestyy kesällä osana koulujen Office 365 -ohjelmistopakettia.Microsoft tuo myös ohjelmoinnin opettamisen osaksi Minecraft Education Edition -koulutusohjelmistoaan. CodeBuilder-niminen lisäosa mahdollistaa ohjelman hallinnan ohjelmakoodilla joko yksinkertaisilla komennoilla tai oikealla Javascript-ohjelmointikielellä.Microsoft tuo myös mahdollisuuden tuoda 3d-malleja PowerPoint-esitysohjelmaan. Yhtiö käytti esimerkkinä aurinkokuntamallia, joka rakennetaan ensin Paint3D-ohjelmassa ja tuodaan sen jälkeen osaksi diashowta.Microsoft aikoo tuoda myös lisätyn todellisuuden suoraan osaksi Windows 10:tä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 3d-mallien tuomista todellisiin, tietokoneen kameralla otettuihin kuviin niiden mittasuhteiden hahmottamiseksi. Yhtiön mukaan katselulaitteilla katsotut virtuaaliset ja yhdistetyn todellisuuden kokemukset tulevat myös osaksi erilaisia opetusohjelmia.Lisäksi yhtiö sanoi muuttavansa kaikki koulujen nykyisissä tietokoneissa olevat Windows 10 Prot ilmaiseksi.