Striimaajalla meni kaikki pieleen: Sai niskaansa poliisit ja palosammuttimen sisällön

Pelaamisensa ohella omaa elämäänsä livestriiminä lähettävä amerikkalainen Paul "Ice_Poseidon" Denino http://www.is.fi/haku/?search-term=Paul%20%22Ice_Poseidon%22%20Denino on joutunut viime aikoina useamman pilan kohteeksi, minkä jälkeen hän on saanut potkut käyttämältään Twitch-striimausalustalta.Asiasta kirjoittavat muun muassa Dot Esports https://dotesports.com/culture/twitch-bans-ice-poseidon-14402 ja The Verge https://thenextweb.com/video/2017/05/01/twitch-bans-streamer-targeted-malicious-airport-prank/#.tnw_v3vK0kHT IRL (in real life) -striimaus on nopeasti nouseva striimauksen alalaji. Toisin kuin esimerkiksi pelistriimauksessa, se pyörii täysin arkisten asioiden, kuten syömisen ja matkustamisen ympärillä.Denino joutui ”swatatuksi” huhti–toukokuun vaihteessa, kun hänen Texasin Austiniin kohdistuvaa lentoaan olivat vastassa poliisit. Striimaajan nimissä oli tehty pommiuhkaus, ja poliisit noutivat hänet koneesta lennon heti laskeuduttua, ja koko tapahtuma tallentui videolle.Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä https://www.youtube.com/watch?v=kZHQoRfFTmM Swattaus eli poliisioperaatioon johtanut perätön ilmianto mahdollistui, kun Denino oli striimannut videota ennen lennolle lähtöä, ja lähetyksestä oli käynyt ilmi hänen silloinen olinpaikkansa.Episodin jälkipeleissä Denino sai potkut Twitch-striimauspalvelusta. Syyksi ilmoitettiin sääntörikkomukset, joiden tarkka luonne jäi epäselväksi.Myöhemmässä videossaan https://www.youtube.com/watch?v=9_wjfQGXan0 Denino syyttää Twitchiä sääntöjen keksimisestä lennossa ja niiden soveltamisesta häneen takautuvasti. Striimaajan mukaan Twitchillä on vaikeuksia suhtautumisessa nopeasti kasvavaan IRL-striimaukseen, ja kärsimään joutuvat striimaajat.Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Denino on joutunut iskujen kohteeksi. Runsaat pari viikkoa sitten poliisit usutettiin hänen asunnolleen, ja tämäkin tallentui videolle https://www.youtube.com/watch?v=3Q0R1pQviX0 . 11 päivää sitten hän joutui hyökkäyksen kohteeksi, ja hänen kameransa rikottiin https://www.reddit.com/r/LivestreamFails/comments/66kv9m/guy_breaks_ices_camera/ Vajaa kuukausi sitten Deninon seurueen päälle tyhjennettiin palosammutin näiden ollessa syömässä ravintolassa (video alla).Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä https://clips.twitch.tv/CrispyFaithfulKaleRedCoat Saatuaan potkut Twitchistä Denino on ilmoittanut siirtyvänsä youtuubaajaksi. Hänen mukaansa heillä ja Youtubella on suuria suunnitelmia tulevaisuutta ajatellen.Sosiaalinen media ja Reddit https://www.reddit.com/r/LivestreamFails/comments/62yzo9/guy_uses_fire_extinguisher_at_dennys_ice_is/ eivät ole kohdelleet Deninoa mitenkään helläkätisesti. Häntä on syytetty muun muassa huomionhakuisuudesta ja konfliktitilanteisiin hakeutumisesta.