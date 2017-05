Vahvat merkit ilmassa: Julkaiseeko Apple ensi kuussa kokonaan uuden laitteen?

Digitoday

Applen odotetaan julkistavan uuden älykaiuttimen vuosittaisessa WWDC-kehittäjätapahtumassaan, jonka yhtiö järjestää 5.–9. kesäkuuta. Computerworld-lehden http://www.computerworld.com/article/3193829/apple-ios/what-to-expect-from-apples-rumored-smart-speaker.html kokoamien arvioiden mukaan laite muistuttaisi ominaisuuksiltaan paljon Googlen Home- ja Amazonin Echo-laitteita. Myös Applen laitetta voisi käyttää kaiuttimena esimerkiksi musiikin kuunteluun puhelimesta. Älylaitteessa olisi kuitenkin myös mikrofoni sekä Applen puhetta tunnistava Siri-ohjelmisto sekä internet-yhteys.Esimerkiksi Google Home -laitteella on mahdollista tehdä nettihakuja äänikomentojen avulla, asettaa esimerkiksi herätyksen, tai vaikka kysyä seuraavista kalenteriin merkityistä tapahtumista. Lisäksi laitteen kautta voi esimerkiksi hallita kodin valaistusta äänikomennoilla, jos sen liittää yhteensopiviin valaistusjärjestelmiin.Applea pitkään seurannut KGI Securities -yhtiön analyytikko Ming-Chi Kuo http://www.is.fi/haku/?search-term=Ming-Chi%20Kuo on arvioinut, että Apple markkinoisi laitteensa kuuluvan arvokkaampaan laatuluokkaan kuin kilpailijansa. Tämä näkyisi myös kalliimpana hintana.Applen etuna voisi olla tuki 18 kielelle heti julkaisun jälkeen. Lisäksi laitteessa voi olla Applen oma W1 -bluetooth-piiri, joka yhdistäisi Applen oheislaitteet kaiuttimeen käyttäjän kannalta kilpailijoita yksinkertaisemmin.Applen entisen toimitusjohtajan Steve Jobsin http://www.is.fi/haku/?search-term=Steve%20Jobsin kuoleman jälkeen yhtiö on laajentanut vain yhteen uuteen tuotekategoriaan, älykelloihin. Yhtiö on kommentoinut kellojen myyntiä varsin niukkasanaisesti, eikä niistä ole muodostunut varsinaista superhittiä. Lisäksi niiden myynnin arvioidaan puolittuneen http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000001938381.html viime vuonna. Yhtiöllä on siis vahvat onnistumisen paineet.