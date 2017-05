Raju syytös: Facebook otti lapset tähtäimeensä – näin yhtiö selittää

Digitoday

Maailman suurin yhteisöpalvelu Facebook otti kohteekseen itsestään epävarmat teini-ikäiset, jotta mainostajat olisivat mahdollisesti voineet kohdistaa heille viestejään, kirjoittaa The Australian http://www.theaustralian.com.au/business/media/digital/facebook-targets-insecure-young-people-to-sell-ads/news-story/a89949ad016eee7d7a61c3c30c909fa6 -sanomalehti (maksumuurin takana). Ilmaiseksi aiheesta voi lukea muun muassa News.comin http://www.news.com.au/technology/online/social/leaked-document-reveals-facebook-conducted-research-to-target-emotionally-vulnerable-and-insecure-youth/news-story/d256f850be6b1c8a21aec6e32dae16fd australialaisessa versiossa http://www.news.com.au/technology/online/social/leaked-document-reveals-facebook-conducted-research-to-target-emotionally-vulnerable-and-insecure-youth/news-story/d256f850be6b1c8a21aec6e32dae16fd Väitteet perustuvat Facebookin sisäiseen asiakirjaan tältä vuodelta. Sen mukaan Facebook pystyy selvittämään, milloin jopa vain 14-vuotiaat tuntevat muun muassa stressiä ja ahdistusta sekä milloin he tuntevat epäonnistuneensa tai olevansa tyhmiä, hermostuneita tai tarpeettomia.Kritiikin mukaan mainostajat voisivat käyttää näitä tietoja tarjotakseen tuotteitaan nuorille käyttäjille silloin, kun he ovat haavoittuvia ja vaikutuksille alttiita.Facebook kiistää väitökset tiukasti lausunnossaan https://newsroom.fb.com/news/h/comments-on-research-and-ad-targeting/ . Palvelun mukaan artikkelin lähtökohta on harhaanjohtava, vaikka se perustuikin Facebookin tekemään ja mainostajan kanssa jaettuun tutkimukseen.– Facebook ei tarjoa työkaluja ihmisten kohdentamiseksi heidän tunnetilansa perusteella. Australialaisen tutkijan tekemä analyysi oli tarkoitettu auttamaan markkinoijia ymmärtämään, kuinka ihmiset ilmaisevat itseään Facebookissa. Sitä ei koskaan käytetty mainosten kohdentamiseen ja se perustui nimettömään kokonaisdataan, Facebook toteaa.Yhteisöpalvelu kuitenkin myöntää, että virheitä tehtiin.– Facebookilla on vakioitu prosessi suoritetun tutkimuksen valvomiseksi. Tämä tutkimus ei noudattanut prosessia, ja olemme perehtymässä yksityiskohtiin korjataksemme tämän erehdyksen.Facebookin uskottavuutta ei auta, että se jäi vuonna 2014 kiinni käyttäjien uutisvirtojen muokkaamisesta tutkiakseen seurauksia käyttäjäpäivitysten positiivisuuteen tai negatiivisuuteen.Käyttäjille ei kerrottu asiasta, ja temppua pidettiin eräänlaisena ihmiskokeena. Tuolloin yhteisöpalvelu lupasi parantaa tapojaan http://www.is.fi/digitoday/art-2000001851877.html Yli vuosi sitten kävi ilmi, että Facebook on tehnyt muitakin ihmiskokeita estäen joidenkin käyttäjien pääsyn palveluun http://www.is.fi/digitoday/art-2000001061428.html . Tarkoitus oli selvittää heidän halukkuuttaan palata palveluun teknisistä ongelmista huolimatta.