Listasitko Facebookissa 10 konserttia? Saatoit kertoa liikaa

Viattomalta vaikuttava Facebook-ketju tai -kysely saattaa paljastaa käyttäjästään enemmän kuin heti luulisi, varoittavat tietoturva-asiantuntijat Miami Herald -sanomalehdelle http://www.miamiherald.com/news/nation-world/national/article147724874.html Esimerkiksi viime viikkoina Facebookissa kiertänyt päivitys kymmenestä konsertista voi vaarantaa käyttäjän yksityisyyden. Ideana on, että Facebookin käyttäjä listaa päivityksessään kymmenen yhtyettä, joiden keikoilla on käynyt, mutta yksi niistä valetta, ja kommentoijien tehtävänä on arvata väärä.Ongelmana on, että konserttilista ja monet muut Facebookissa kiertävät kyselyt saattavat paljastaa uteliaille tietoja, joita käytetään esimerkiksi verkkopalveluiden turvakysymyksissä. Esimerkiksi käyttäjän ensimmäinen konsertti, suosikkiyhtye tai ensimmäisenä ostama levy ovat turvakysymyksiä, joiden vastaus saattaa löytyä konserttilistauksista.Lisäksi vastaukset saattavat paljastaa käyttäjästä tietoja mainostajille.– Saatat ilmaista itsestäsi asioita, ehkä hienovaraisemmin kuin tiedätkään, arvioi johtaja Michael Kaiser http://www.is.fi/haku/?search-term=Michael%20Kaiser yhdysvaltalaisesta National Cyber Security Alliance -järjestöstä.Vastaukset erilaisiin kyselyihin saattavat kertoa mainostajille epäsuorasti esimerkiksi vastaajan koulutuksesta, kulttuurista tai muista ominaispiirteistä.Tietoturvatutkija Alec Muffett http://www.is.fi/haku/?search-term=Alec%20Muffett pitää erilaisia nettitestejä hauskoina, mutta verkossa on myös kyselyitä, joiden tarkoituksena on kerätä tietoja käyttäjistä.Ratkaisuksi Kaiser neuvoo, että verkkosivustojen turvakysymyksiin ei annettaisi oikeita vastauksia, vaan täysin keksittyjä, vaikka ne voivatkin olla vaikeampia muistaa.