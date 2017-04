Tällaista ei ole ennen nähty: Puhelimen lataus voi muuttua täysin

Digitoday

Tavalliset matkapuhelinverkoissa käytetyt radiotaajuudet tai vaikka langattomien wifi-lähiverkkojen taajuudet voivat sopia myös mobiililaitteiden lataamiseen, Applen patenttihakemuksessa esitetään muun muassa The Vergen http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/4/27/15457898/apple-patent-wireless-charging-wifi-millimeter-wave mukaan.Ensimmäisenä asiasta kirjoitti Apple Insider http://appleinsider.com/articles/17/04/27/apple-investigating-wireless-charging-via-wi-fi-routers-other-communications-equipment . Kyseessä on vasta hakemus, ei edes patentti, mutta teoria on kiinnostava. Tähän asti langaton lataus on edellyttänyt puhelimen pitämistä latausalustan päällä, nyt puuhattava teknologia mahdollistaisi lataamisen ilman johtoja suurempien etäisyyksien päästä.Ei ole selvää, onko Apple oikeasti tuomassa teknologiaa laitteisiinsa tai minkälaisia haasteita siihen liittyy. Tekniikassa mietityttävät esimerkiksi latausnopeus ja sen alttius häiriöille. Kodin tavalliset wlan-verkot ovat nykyäänkin katvealueita pullollaan. Patenttihakemuksessa http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=1128&f=G&l=50&d=PG01&s1=(1%2F1.CCLS.+AND+20170427.PD.)&p=23&OS=ccl/1/1+and+pd/4/27/2017&RS=(CCL/1/1+AND+PD/20170427) puhutaan suuntaavista antenneista, jotka löytäisivät ladattavan laitteen ja keskittäisivät signaalin siihen etäisyyden ja latausnopeuden parantamiseksi. Tavallisten radioaaltojen lisäksi Apple miettii myös eksoottisempien taajuuksien käyttöä.Latausta wlan-signaalien avulla on tutkittu ennenkin. Ainakin Washingtonin yliopiston tutkijat ovat tämän osoittaneet http://www.is.fi/digitoday/art-2000001877517.html?nomobile=4 vuoden 2015 kokeilussaan. Siinä ladattiin akkuja radioaalloilla melkein kymmenen metrin etäisyydeltä.