Facebook myöntää vihdoin: Näin valeuutisilla vedätettiin vaaleissa

Facebook on julkaissut raportin https://fbnewsroomus.files.wordpress.com/2017/04/facebook-and-information-operations-v1.pdf , jossa se myöntää joutuneensa valtioiden informaatio-operaatioiden alustaksi. Raportista kirjoitti ensimmäisenä The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/27/facebook-report-government-propaganda?CMP=share_btn_tw Facebookin mukaan valtiot ja muut organisaatiot ovat käyttäneet palvelua omien poliittisten tarkoitusperiensä edistämiseksi.Palvelussa on muun muassa levitetty valeuutisia ja sitä on käytetty tiedonkeruuseen sekä vaikuttajiin vaikuttamiseen. Facebookissa on nähty myös niin sanottuja false flag -operaatioita, jossa toimijat esiintyvät kohteidensa nimissä pyrkien saattamaan nämä huonoon valoon. Muita vaikuttamisen tapoja ovat olleet tunnusten kaappaaminen ja oman sanoman välittäminen nettimeemejä hyödyntäen.Yhtiö mainitsee esimerkkinä informaatio-operaatiosta tietomurrolla hankittujen sähköpostien levittämisen palvelussa. Viestiä vahvistetaan, kun laajat valetunnusten muodostamat verkostot myötäilevät ja levittävät sanomaa tehden siitä uskottavamman tuntuista.Toimijoiden tavoitteena on ollut epätietoisuuden levittäminen ja kohteena olevien poliitikkojen uskottavuuden horjuttaminen.Yhtiön mukaan informaatio-operaatioita on nähty ainakin Yhdysvaltain ja Ranskan presidentinvaaleissa. Facebook sanoo sulkeneensa 30 000 käyttäjätiliä Ranskan vaalien alla.Raportti vahvistaa sen, mitä on epäilty aiemminkin. Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg http://www.is.fi/haku/?search-term=Mark%20Zuckerberg kiisti aluksi yhtiön kaiken vastuun palvelussa levinneistä valeuutisista ja niiden vaikutuksesta vaalien lopputulokseen. Sittemmin Facebook on julkaissut monikohtaisen ohjelman väärään informaatioon puuttumiseksi.Facebook ei nimennyt raportissaan informaatio-operaatioiden tekijöitä tai kohteita. Venäjää on kuitenkin epäilty sekä Yhdysvaltain http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001917840.html että Ranskan http://www.is.fi/digitoday/art-2000005184310.html presidentinvaaleihin puuttumisesta. Facebookin raportissa on myös kuvakaappauksia informaatiosodankäynnistä Montenegrossa. Maa suuntaa kohti Nato-jäsenyyttä Venäjän vahvasta vastustuksesta huolimatta.