Windows 10:n suurpäivityksessä on vikaa – älä tee tätä virhettä

Digitoday

Ohjelmistoyhtiö Microsoft tutkii ongelmaa Windows 10 -käyttöjärjestelmän uudessa Creators Update -päivityksessä. Yhtiön johtaja John Cable http://www.is.fi/haku/?search-term=John%20Cable kertoi asiasta blogikirjoituksessaan https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/04/25/windows-10-creators-update-rollout-first-phase-update/#XFH2vug37hWcjUrg.97 Joissakin tietokoneissa on havaittu Bluetooth-laitteiden kytkentäongelmia päivityksen jälkeen. Tarkalleen ottaen vika liittyy joihinkin tiettyihin tietokoneissa oleviin Broadcom-radioihin. Seurauksena laitteet eivät saa uudelleen yhteyttä odotetusti, Cable kertoo. Vikaa korjataan parhaillaan.Johtaja mainitsee ongelman esimerkkinä niistä tilanteista, joissa Microsoft turvautuu estämään päivityksen levittämisen tietyille käyttäjille. Vastaavia ongelmia on siis ilmeisesti selvitettävänä muitakin.Ongelmien vuoksi Microsoft suosittelee olemaan asentamatta Creators Updatea käsipelillä http://www.is.fi/digitoday/art-2000005166796.html Aiemmassa suosituksessaan https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/04/11/how-to-get-the-windows-10-creators-update/#c0qM2ImpXXaXxxeu.97 yhtiö on tarjonnut käsin päivittämistä vaihtoehdoksi edistyneille käyttäjille.Tilanne voi olla tavallisen käyttäjän silmissä todella hämäävä. Mentäessä Windows 10:n päivitysasetuksiin vastaan saattaa tulla teksti "Hyviä uutisia! Windows 10 Creators -päivitys on tulossa. Haluatko saada sen ensimmäisten joukossa?” sekä päivitysnappula.Tätä nappulaa ei ole syytä painaa. Syynä on se, että itse käynnistetty päivitysprosessi ohittaa ne estot, jotka Microsoft on saattanut laittaa päivityksen levittämiselle.Käyttäjien tulisi odottaa, kunnes Windows itse ehdottaa päivityksen asentamista. Tosin tällöinkin on syytä olla tarkkana http://www.is.fi/digitoday/art-2000005176993.html , sillä päivitys voi yllättää huonolla hetkellä.