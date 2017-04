Googlen suomen kielen käännöksissä iso muutos – tältä lopputulos näyttää

Digitoday

Internet-yhtiö Google on tehnyt suuria muutoksia moneen Google Kääntäjä -tulkkauskoneessaan käytetyn kielen kääntämiseen. Mukana on myös suomen kieli.Suomen kääntämisessä on siirrytty tekoälyn ja koneoppimisen käyttämiseen pelkkien tilastollisten mallien sijaan. Kieltä käännetään virke eikä sana kerrallaan, ja Google sanoo huomioivansa asiayhteydet käännöstyössä. Lopputuloksena pitäisi olla ihmisten käyttämää kieltä muistuttava käännös, jossa myös kielioppi on kohdallaan.Yhtiö käyttää tekniikasta nimeä Neural machine translation https://blog.google/products/translate/found-translation-more-accurate-fluent-sentences-google-translate/ (neuroverkkoihin perustuva konekääntäminen).Neuroverkko on tekoälytutkimuksessa paljon käytetty termi, jolla tarkoitetaan ihmisen hermojärjestelmän kaltaista laskentamallia. Tämä tarkoittaa muun muassa poikkeusten ja asioiden epäsuorien yhteyksien huomioimista.Käännöstä tekevän tekoälyn oppiessa käännösten laadun pitäisi parantua ajan myötä. Google itse sanoo muutoksen Kääntäjässä olevan suurin kymmeneen vuoteen. Tekniikka otettiin käyttöön suurille kielille viime syyskuussa.Pikainen testaaminen osoittaa, että kielioppirakenteet ovat kunnossa englannista suomeen käännettäessä, mutta kielen sujuvuus on vielä vähän niin ja näin. Ensimmäisen Star Wars -elokuvan alkutekstit ”It is a period of civil wars in the galaxy. A brave alliance of underground freedom fighters has challenged the tyranny and oppression of the awesome Galactic Empire” kääntyvät suomeen seuraavasti:”Se on siviilien sodan aika galaksissa. Rauhallinen liittoutuma maanviljelijöiden taistelijoista on kyseenalaistanut mahtavan Galaktisen Imperiumin tyranniaa ja sortoa.”