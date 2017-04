Microsoftin Suomi-pomo haluaa oppilaille koneet kouluilta

Digitoday

Microsoft on järjestämässä ensi viikolla suurta julkistustilaisuutta New Yorkissa, missä yhtiön odotetaan julkistavan ainakin uusia Surface-laitteita. Microsoft on markkinoinut tilaisuuttaan sosiaalisessa mediassa #MicrosoftEDU-aihetunnisteella, ja tilaisuuden uskotaan kietoutuvan koulutusteeman ympärille.Taustalla uskotaan olevan Microsoftin halu voittaa takaisin laitemarkkinoita USA:n koulutussektorilla, missä Googlen Chromebook-laitteet ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan merkittävästi.Suomessa Microsoftin asema koulutuksessa on vankka. Microsoftin Suomen-toimitusjohtaja Pekka Horo http://www.is.fi/haku/?search-term=Pekka%20Horo on kuitenkin vaitonainen ensi viikon tilaisuuden luonteesta.– Meidän tavoitteemme on varmistaa, että nuoret ja tulevaisuuden työntekijät saavat ne taidot ja osaamisen mitä digitaalinen maailma ja tuleva työelämä edellyttää, johtaja muotoilee.Horo uskoo opettajien valmiuksien opettaa uusia taitoja olevan hyvällä tasolla. Etenkin uuden opetussuunnitelman mukaan koulutetut opettajat ovat valmiita uudenlaiseen opetustyöhön, kuten myös muiden opettajien kouluttamiseen.Johtajan mukaan Microsoftin Suomen kouluissa tekemä työ tukee uuden opetussuunnitelman mukaista syväoppimista, omaa selvitystyötä, tiimityöskentelyä ja kokonaisuuksien rakentamista.– Se ei ole niinkään teknologiakeskeistä, vaan teknologia on työkalu oppimisen tueksi.Horo mainitsee työkaluina Microsoftin Onedriven ja Onenoten. Käyttöjärjestelmiin liittyvä kysymys on astetta hankalampi. Microsoft tekee yhä kovasti töitä laajentaakseen kaksi vuotta täyttävän Windows 10:n asemaa, sillä Windows 7 on yhä varsin suosittu.Kotikäytössä Windows 10 on yleistynyt nopeasti, mutta yritys- ja koulutusmaailmassa käyttöönotto on ollut hitaampaa. Johtaja sanoo silti olevansa tyytyväinen tahtiin, jolla Windows 10 on oppilaitoksissa yleistynyt. Hänen mukaansa paras ja tietoturvallisin ratkaisu kouluille on jatkuvasti kehittyvä ja päivittyvä alusta ”kuten Windows 10”.– Mutta jos koulu päättää valita jotain muita ratkaisuja, se on heidän oma valintansa.Oppilaitoksiin tarjottuihin ratkaisuihin liittyvät paitsi ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät, myös laitteet.– Yleisesti sanoisin, että suomalainen koulutus katsoo selkeästi eteenpäin. Uusi opetussuunnitelma miettii, miten uusia teknologioita voi hyödyntää. Ollaan siirrytty laitteita koskevasta pohdiskelusta siihen, että mitkä ovat sovellukset, jotka tukevat syväoppimista.Vaikka keskustelu siirtyy enemmän kohti sovelluksia, yksi ikuisuuskysymys on yhä ratkaisematta: pitäisikö oppilaiden käyttämien laitteiden tulla koulun puolesta vai pitäisikö opetuksen perustua oppilaiden omiin laitteisiin?– Suomalaisessa opetuksessa käsitykseni mukaan lähdetään siitä, että kaikille oppilaille pitää antaa sama mahdollisuus oppia ja kehittyä. Kaikilla oppilailla ei ole välttämättä mahdollisuutta hankkia laitetta itse tai perheellä ei ole koneita. Mielestäni oppimisen pitäisi pohjautua siihen, että koulu tai kunta pystyy tarjoamaan välineet oppimiselle, Horo sanoo.– Niin kauan kuin kaikilla oppilailla ei ole omia koneita, opetus pitää suunnitella sen mukaan että koulu pystyy tarjoamaan välineet oppimiseen.