Epäillään vaimonsa murhasta: Aktiivisuusranneke saattoi paljastaa miehen valheen

Yhdysvaltalaista miestä syytetään vaimonsa murhasta joulukuussa 2015, sillä poliisin mukaan vaimon Fitbit-aktiivisuusrannekkeen tiedot ovat ristiriidassa miehen kertomuksen kanssa, kertoo Hartford Courant -lehti http://www.courant.com/news/connecticut/hc-ellington-murder-fit-bit-20170422-story.html Miehen mukaan naisen oli ampunut kotiin murtautunut tunkeutuja.Mies kertoi olleensa matkalla töihinsä, kun hän sai puhelimeensa hälytyksen kodin murtohälyttimestä. Palattuaan kotiinsa aamuyhdeksän aikoihin hän joutui kamppailuun naamioituneen tunkeilijan kanssa, joka onnistui nujertamaan hänet. Miehen kertomuksen mukaan tunkeutuja jahtasi hänen vaimoaan kellariin ja ampui hänet.Tämän jälkeen murtautuja palasi miehen luokse ja sitoi tämän metalliseen tuoliin, mies kertoi poliisille. Mies onnistui kuitenkin sytyttämään tunkeutujan naamion tuleen puhalluslampulla, jolloin murtautuja pakeni. Hieman kymmenen jälkeen hän hälytti poliisin talon murtohälyttimen avulla.Poliisin versio tapahtumista on kuitenkin toinen. Todisteena on muun muassa vaimon Fitbit-aktiivisuusrannekkeesta saadut tiedot, joiden mukaan naisen viimeiset liikkeet tallentuivat vasta kymmenen jälkeen, eli noin tunti sen jälkeen, kun mies väitti tunkeutujan ampuneen hänen vaimonsa.– On turvallista sanoa, että Fitbit-tietojen käyttö on harvinaista, kertoo piirisyyttäjä Craig Stedman http://www.is.fi/haku/?search-term=Craig%20Stedman Hartford Courant -lehdelle.Stedmanin mukaan aktiivisuusrannekkeet ovat kuitenkin loistava työkalu rikostutkijoille, sillä niiden tiedot ovat saatavissa nopeammin kuin esimerkiksi rikospaikan DNA-testeistä.Nainen oli myös julkaissut Facebookissa kaksi videota perheen kotoa vain vähän ennen kymmentä.Poliisi oli alkanut epäillä miehen tarinaa jo tutkinnan alkuvaiheissa. Esimerkiksi poliisikoirat eivät haistaneet tunkeutujaa miehen kotona, eikä miehestä muutaman pinnallisen viiltohaavan lisäksi löytynyt juuri kamppailun merkkejä.Tutkijat epäilevät murhan motiiviksi miehen rahahuolia sekä uutta suhdetta. Melko pian tutkinnan alettua poliisille paljastui, että miehellä oli ollut suhde naiseen, joka odotti hänelle lasta.